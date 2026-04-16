特攻貘力滿滿Lucky Day　18日邊荷律來熱舞、19日峮峮生日趴

▲特攻於4/18、4/19在新莊體育館進行例行賽最後主場，將盛大舉辦「貘力滿滿Lucky Day」主題日。（圖／新北中信特攻提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北中信特攻籃球隊將於本週末 4/18、4/19在新莊體育館進行例行賽最後主場，屆時也將盛大舉辦「貘力滿滿Lucky Day」主題日，中信特攻與人氣插畫家cherng 筆下的 LAIMO 馬來貘跨界聯名，LAIMO將化身為最強幸運「貘術師」，與球員、PS女孩一起在新莊球場發威，為「特攻基地」注入滿滿「貘力」！

「貘力滿滿Lucky Day」主視覺由插畫家cherng操刀，將總教練「貘米爾」莫米爾（Momir Ratkovic）、「助攻貘術師」林韋翰、「防守貘咧驚」魏嘉豪，和「帥到貘法度」的簡廷兆化身為「貘力特務」，搭配「貘力Passion Sister」－「仙到貘話講」的君白，以及「可愛貘藥醫」的畇二，和LAIMO一起在「特攻基地」散發滿滿「貘力」，這週末「貘代誌」的話，一起來沉浸在「貘力滿滿」的療癒世界吧！

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場上有熱血沸騰的精彩賽事，場邊當然少不了熱情應援的啦啦隊女孩，球賽現場將由璇璇、君白、昀二、晴兒、盈瑩、曼容、WENDY、珮含、維尼、林可、妮可、莎莎帶來熱力應援！此外，更規劃女孩節間限定個人演出，4/18由韓籍啦啦隊－邊荷律帶來動感十足的「Bang Bang」、4/19則由峮峮獻上應景演出「今天我生日」，與現場球迷一同歡樂慶生，打造專屬於「貘力滿滿Lucky Day」的驚喜時刻。

▲18日由韓籍啦啦隊－邊荷律帶來動感十足的「Bang Bang」、19日則由峮峮獻上應景演出「今天我生日」，與現場球迷一同歡樂慶生。（圖／新北中信特攻提供）

例行賽最後的主場賽事，為回饋球迷熱情支持，4/18、4/19兩日賽後皆舉辦「PS女孩賽後簽名會」，名額已保留給「DYNAMO季票會員」、已完成報名的「DYNAMO一般會員」及已購買「PS特香應援套票」的球迷，簽名會兩日出席女孩不同，詳細活動辦法請見中信特攻社群公告。

人氣插畫家 cherng 筆下的 LAIMO，攜手中信特攻吉祥物「Thunder桑德」，結合籃球元素，化身為場上與場邊各種熟悉角色，並躍上球衣設計之中，主題週期間，球員及女孩將穿著聯名主題球衣登場，展現滿滿「貘力」。球團同時推出多款聯名限定商品，包含球衣、大人及兒童短T、親子T、包屁衣、擋泥板、面紙套、厚磅帆布提袋、小籃球、金屬鑰匙圈、冷飲水壺等，還有皮革吊飾扭蛋，不只可愛，還拿「貘」實用！此外，「PS 女孩肖像小籃球」也將於本週末炫彩亮相，一起來新莊把喜歡的商品通通帶回家！

▲新北中信特攻「貘力滿滿Lucky Day」主題日聯名商品。（圖／新北中信特攻提供）

週末不知道帶小朋友去哪裡嗎？「特攻基地」已經幫你安排好滿滿活動！4/18、4/19兩日，大家喜愛的LAIMO將和「小岳哥哥」一起帶來「貘幻力量 唱跳見面會」，還有機會於有獎徵答環節中獲得聯名資料夾喔！4/18則是最受歡迎的「FUN電遊行」，由人氣吉祥物Thunder領軍，和PS女孩、小岳哥哥、天馬戲創作劇團一起和線人們沿路互動；4/19則由如果兒童劇團帶來親子舞台劇「灰王子」，賽前LAIMO也將為比賽開球，線人們記得提早進場才不會錯過囉！

除了精彩的表演，還有超豐富迴廊活動，包含「PLAY WITH THUNDER氣墊區」的DEA籃球場跳床、THUNDER球池滑梯，以及「FLASH CARNIVAL GAME」籃球小遊戲、主題拍貼機，還有主題闖關遊戲「來來來 貘你來」，只要通過3個關卡，就可以獲得「貘法度就擲筊 鑰匙圈」，數量有限，動作要快喔！

且當天全身僅靠「黑＋白＋黃」三色衣著穿出自己的特色，到現場購票就享二、三樓門票七折優惠！若購買一、二樓門票進場即可獲得「貘力滿滿Lucky Day刺繡布章」，兩天有不同的「貘力特務」和女孩；入場的球迷也可以享用「波爾茶」。進場後不怕餓肚子，上回「廖桑－鐵板沙威瑪」和「泰甜了－泰式小吃」大受好評，本週持續於美食攤位為大家上菜，此外，披薩、炸物、甜點、飲品攤商應有盡有，還有「應援長巾專屬美食優惠」，消費時出示特攻專屬應援道具即享有各店家餐點優惠。

▲當天全身僅靠「黑＋白＋黃」三色衣著現場購票就享二、三樓門票七折優惠。（圖／新北中信特攻提供）

4/18、4/19兩日賽事14:30開放季票會員入場、15:00全面開放進場、17:00開賽，歡迎球迷朋友利用「中信育樂售票網」事先購買預售票，入場前皆會進行安檢，請務必配合現場工作人員指示執行，更多豐富活動詳情請見新北中信特攻籃球隊相關社群。