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「油還很滿！」王勝偉42歲飆速代跑：我對我的腳程是很有信心的

▲王勝偉9局下代跑全力衝回本壘，跑回再見分助悍將逆轉勝。（圖／富邦悍將提供）

▲王勝偉9局下代跑全力衝回本壘，跑回再見分助悍將逆轉勝。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將昨（14）日9局下上演戲劇性逆轉，「王爸」王勝偉以42歲13天之齡臨危受命代跑，最終奔回致勝分，成為比賽關鍵人物。今天賽前受訪，他一貫幽默開場，隨即表示一直對自己的腳程仍有信心，並喊話：「再戰......場上！」

王勝偉透露，接到任務的時候，其實對自己的腳程是很有自信的，能夠成功跑回本壘，不只是速度，更仰賴經驗與判斷，「那個落球點其實有一部分是膽識跟經驗的累積，因為右外野手移動速度很快，那種球一般都會有點猶豫，所以要靠經驗去判斷。」

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總教練後藤光尊昨天賽後受訪直指，他是球隊「目前最快的選手」，王勝偉笑回，「教練意思應該是，最快的都在場上啦，在休息室裡面最快的可能就是我。」他也提到總教練平時的叮嚀，「不管一軍、二軍，每個人都是重要的棋子，所以我們都要隨時準備好，讓球隊維持戰力。」

即便已過40歲，王勝偉依舊展現充沛活力，球迷驚呼「沒想到王拔油箱還有油」，他笑說，「我的油還很滿，請大家不用太擔心。」

不過跑回致勝分看似有些喘，王勝偉解釋，是比賽當下腎上腺素飆升所致，「在那種緊張氛圍下，心臟收縮速度跟以前不一樣，看起來會比較喘，但身體沒有問題，今天體能也有特別加強，完全可以再上場！」

悍將今年開季展現不同氛圍，王勝偉看到年輕球員的成長，他認為，其實這批選手已經累積不少比賽經驗，今年在總教練帶領下，更鼓勵大家大膽嘗試。

「應該是說，其實他們已經經過很多的比賽了。今年剛好總教練的方式，也希望年輕球員更能夠大膽地去嘗試自己，練習過程中體會到的部分，就盡量在比賽中去嘗試，透過比賽去累積經驗。」

他也點名幾位年輕球員，「阿谷（林岳谷）、子霆（葉子霆）他們啊，教練都一直鼓勵他們去做。就像昨天阿谷雖然有一點點的miss，但教練還是不斷鼓勵他，希望他把這當成很好的經驗去累積。阿谷自己也很自責，其實學長們都看在心裡，但也很有自信，每一位學長對他們都很有信心。」

關鍵字： 富邦悍將王勝偉逆轉勝代跑致勝老將速度

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