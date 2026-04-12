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若未全票奪下DPOY是否會驚訝　溫班亞瑪自信反問：其他競爭者是誰

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

聖安東尼奧馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在年度最佳防守球員（DPOY）競爭中被視為壓倒性熱門，面對媒體提問是否可能「非全票當選」，他直言若未能全票拿下將感到驚訝，展現自信。

在NBA例行賽尾聲，溫班亞瑪在受訪時被美媒問道，若未能以全票奪下DPOY是否會意外，他坦言，「會，我會驚訝。」

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溫班亞瑪停頓4秒再後說，「那其他競爭者是誰？」隨後其他媒體記者提出幾位人選，包括霍姆格倫（Chet Holmgren）、巴恩斯（Scottie Barnes）、湯普森（Ausar Thompson），甚至隊友卡瑟爾（Stephon Castle）等。

本季溫班亞瑪在出賽達65場（含NBA盃決賽）後，正式達到聯盟獎項評選門檻，儘管外界普遍聚焦其防守表現，但身為聯盟阻攻王，再加上其餘數據也有好成績，讓他在角逐年度最有價值球員（MVP）也有不錯聲勢。

談到克服季末缺席12場比賽仍能達標的過程，他直言，「付出了非常多的努力，和醫療團隊進行了非常多次討論，不斷找出最佳方案，我想這比我職業生涯任何一年（討論）都更多，還有心理層面的訓練，讓自己能在疼痛或不適中持續出賽，我們做到了。」

在率領馬刺以139比120擊敗達拉斯獨行俠後，溫班亞瑪表示能達成出賽門檻「既困難又令人滿足」，並形容這像是「完成了一個重要目標」。

他也提到，這份成就與去年因右肩血栓提前報銷的低潮經歷形成強烈對比，「這對我意義重大，遠比大家想像的還要多，一年多前我還處在很糟糕的狀態，能走到今天，是因為有很多人幫助我度過難關、變得更好，也因為我們整個賽季付出的努力，如果我沒有在休賽季如此努力訓練，就不可能達到現在的表現。」

隨著季後賽即將到來，這位來自法國的世代天賦也將迎來生涯首次NBA季後賽之旅，他強調自己在過去一年持續成長，「我認為我們已經準備好了，我們非常興奮，能夠打季後賽這件事變得越來越真實，我很期待再次在高壓比賽中出賽。」

關鍵字： NBA聖安東尼奧馬刺溫班亞瑪

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