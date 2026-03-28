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宋嘉翔21歲兩度開幕戰不一樣！談威能帝超時「新制縮短影響不小」

▲樂天桃猿宋嘉翔安打。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天桃猿宋嘉翔安打。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿捕手宋嘉翔在開幕戰攻守兩端都有關鍵貢獻，5局下敲出適時安打助隊先馳得點，9局下則在關鍵時刻執行短打，造成對方投手處理失誤，間接促成致勝分出現，成為球隊以3比2擊敗中信兄弟的重要功臣之一。賽後他表示，「不管打什麼、不管幾壘有人，就是盡最大能力去幫助球隊贏球。」

宋嘉翔也2022年加入球隊，曾在2023扛開幕戰先發，生涯第四次開季，扛起帶領年輕球員的角色，「像我們剛進來的時候也有學長帶領，現在年輕球員遇到問題，我們就去幫忙解決。」他坦言自己心態比過去更穩定，「以前會想很多，會急著表現，現在比較平靜，專注在當下。」

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談到開幕戰氛圍，比起兩年前在洲際，他表示大巨蛋人數多、張力更強，但自己經歷多年已能適應，「就是把節奏掌握好。」同時也提醒年輕球員，「不要太急躁，像熱身賽一樣慢慢調整，因為開幕戰投手都是兩隊最好的，要想辦法去突破。」

威能帝前兩局出現保送與暴投，尤其第2局對江坤宇保送過程中一度出現超時狀況，他透露當時情況，「因為當下我比了暗號，他又問我，他說他看錯，那我就想說沒關係，我們就一樣照節奏去投就好。」他也提到，前兩局威能帝動作確實不太順暢，因此有提醒他專注當下，別太在意結果。

▲中職開幕戰，投手投球計時器。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職開幕戰，投手投球計時器。（圖／記者林敬旻攝）

隨著投球計時器新制上路，壘上無人時由原本20秒縮短為18秒，壘上有人則由25秒調整為23秒，其餘計時規定維持不變。宋嘉翔也坦言影響不小，「時間變快，要在很短時間內思考很多事情。」目前仍以手勢配球為主，他也笑說，「還是希望之後可以用PitchCom，會比較好。」

▲樂天桃猿宋嘉翔安打。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天桃猿宋嘉翔安打。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 樂天桃猿宋嘉翔中信兄弟開幕戰投球計時

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