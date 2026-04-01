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日媒狂讚台灣至寶徐若熙！6局無失分+155公里　補強軟銀輪值

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

徐若熙以6局無失分、最快球速155公里完成日職初登板，展現壓制力，日媒也高度評價他的表現，盛讚為軟銀輪值補上關鍵戰力。

日媒以《Sponichi Annex》「徐若熙6局無失分鮮烈出道　填補有原航平輪值空缺新戰力」為題報導，徐若熙此役主投6局僅被敲3安打、無失分，並送出6次三振，完成令人印象深刻的日職初登板。這位25歲右投為WBC台灣代表成員，今季自味全龍加盟軟銀，在仙台低溫環境中仍展現強勁球威，最快球速達155公里，逼近個人最快158公里的水準。

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報導指出，徐若熙在2局面對黑川史陽時飆出當日最快球速，展現火球壓制力；4局雖被辰己涼介敲出安打，但隨後以變速球與速球連續三振打者化解危機。6局面對一度形成的一、二壘危機，他再以內角直球讓辰己擊出游擊滾地球，形成雙殺守備，成功守住無失分。

《西日本體育》則以「台灣至寶」形容徐若熙，指出他在初登板即拿下勝投資格。報導提到，他首局面對首棒佐藤直樹，就以153公里速球三振對手，開局11球全部使用直球壓制打線，全場僅被敲2安打，展現穩定內容。5局更只用8球完成三上三下，成功奪勝投資格。

另據《體育報知》報導，徐若熙此役共用85球投滿6局，除速球外，變速球與曲球的節奏變化同樣發揮關鍵效果。搭配總教練小久保裕紀形容「像指叉球的變速球」，以及曲球所帶來的節奏變化，成功壓制對手打線。

這位被稱為「台灣至寶」的25歲右投，透過海外移籍制度自味全龍加盟，去年12月與軟銀簽下3年15億日圓合約。本季春天也隨台灣代表隊參加WBC。

關鍵字： 徐若熙軟銀日職台灣投手WBC

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