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陳文杰開轟「鐵支」率台鋼6比1勝桃猿　洪總曝調往1棒原因

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹今與樂天桃猿交手，打線在前段就建立優勢，終場6比1取得2連勝，桃猿苦吞3連敗。陳文杰單場4安猛打賞，包括2分砲，僅差一支二壘安打就能完成完全打擊，表現搶眼，獲選單場MVP，也是相隔550天再度拿下MVP的紀錄，上一次要追溯到2024年9月29日。

台鋼此役在3局上率先發動攻勢，陳世嘉安打上壘後，陳文杰轟出右外野兩分砲打破僵局，隨後魔鷹再補上長打追加分數，單局攻下3分。5局上陳文杰再敲三壘安打帶動攻勢，曾子祐適時安打再添1分，前半段建立4比0領先。雖然桃猿在5局下追回1分，並在6、7兩局多次攻佔得點圈甚至滿壘，但始終欠缺關鍵一擊。9局上台鋼再由陳文杰、曾子祐安打串聯與吳念庭適時一擊追加2分，鎖定勝局。

▲陳文杰 。（圖／台鋼雄鷹提供）

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▲陳文杰 。（圖／台鋼雄鷹提供）

先發投手方面，艾速特主投5局失1分完成任務，牛棚雖一度面臨滿壘危機，但仍成功守住領先，未再讓對手得分。

賽後總教練洪一中談到陳文杰近期狀況時直言，「他調整得不錯，本來就是很認真的選手。」並說明此役讓他擔任開路先鋒，是因為原先第一棒王博玄開季手感尚未到位，「他每年都差不多，一開始比較慢熱，過一段時間才會進入狀況，所以今天先讓他休息一下，文杰在熱身賽也打過第一棒。」

對於陳文杰歷經傷勢後回歸，洪總給予肯定，「他休息了一年，不只是腳在復健，整個身體機能都有變好，加上他本來就不是懶惰的選手。」

談到先發投手艾速特表現，洪一中認為屬正常發揮，「第一場差不多就是5局左右，正式比賽的強度跟熱身賽不一樣，疲勞感會比較明顯，能撐完5局OK。」至於牛棚表現，他認為大致上還可以，「但今天一上來都有保送，這點要注意。」

▲麥斯威尼 。（圖／樂天桃猿提供）

▲麥斯威尼 。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 陳文杰台鋼雄鷹樂天桃猿棒球400安中職

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