徐若熙好投！樂天監督「完全被壓制」　辰己涼介：非常出色的投手

▲徐若熙。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天金鷲1日主場遭到徐若熙先發壓制6局，最終以1比6不敵軟銀，吞下近期4連敗，打線全場低迷，直到9局才靠對手暴投擠回1分。賽後總教練三木肇無奈表示，「完全被壓制了。」

此役樂天面對旅日初登板的台灣右投徐若熙無力突破，全場僅敲出3支零星安打，前6局遭到封鎖，之後由軟銀牛棚接手。據《西日本體育》報導，連對徐若熙敲出2安的辰己涼介也坦言，「不論直球還是變化球，都是非常出色的投手。」他最後一次對決徐若熙則敲出雙殺打。

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樂天打線調整先發陣容，將前一戰無安打、吞2K的麥卡斯卡移出先發，但仍未能奏效。全場進攻零星，直到9局才靠軟銀投手暴投追回1分，未能改變戰局。比賽最後由淺村榮斗擊出二壘滾地球出局，讓現場超過2萬名球迷發出嘆息。

值得一提的是，樂天金鷲本季將主場的外野全壘打牆向前移動，新設「全壘打區」，不過至今主場2戰仍未開轟。反觀軟銀此役由柳田悠岐與近藤健介各敲1轟，成功利用新設區域。

對此三木肇苦笑表示，「今年球場是這樣沒錯」，但也坦言，「當投手表現很好時，本來就很難突破，但也不能一直這樣下去」，並強調球隊將在攻守兩端進行調整。