運動雲

>

徐若熙最會講的日語是「yabai」　曝賽前宋家豪暖心正能量

▲▼2026台日交流賽，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

軟銀台灣火球男徐若熙1日旅日初登板奪首勝，賽後笑說最常用的日文是「yabai」，正在融入日本文化；而賽前與學長宋家豪互動，一句簡單的「加油」，也成為他在異鄉征戰的重要力量。

據《日刊體育》報導，談到在寒冷天氣下登板，徐若熙表示，「站上投手丘時沒有特別去想什麼，就是專注在解決打者。因為事前就知道天氣會很冷，所以今天提早出來熱身，做好準備。」顯示他對比賽環境早有準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役能繳出穩定內容，他特別點名捕手海野隆司的幫助，「海野捕手給了非常好的引導，讓我投得很順。因為是第一次對戰，對對方打者不熟，他的配球幫助很大。」也強調隊友守備帶來的安心感。

對於初登板就拿下勝投，徐若熙坦言，「能有好的開始很開心。接下來可能會遇到各種不同狀況，希望自己能做好準備，去應對各種情況。」展現持續進步的決心。

至於象徵意義重大的勝利球，他透露，「現在放在包包裡，之後會自己收藏。」為生涯重要一刻留下紀念。

此外，賽前與同為台灣旅日球員的宋家豪互動，也讓他印象深刻，「有先打招呼，學長也跟我說『加油』。」在異鄉感受到前輩的支持。

另一方面，徐若熙逐漸融入球隊生活。他透露目前最常使用的日文是「yabai（很猛）」，笑說「不管什麼情況都可以用」，展現幽默一面。春訓期間曾因調整狀況一度面臨瓶頸，但在投手教練倉野信次指導下，透過修正投球動作，逐漸找回手感。

熱身賽結束後，隊友上澤直之、松本晴與史都華（Carter Stewart Jr.）等人也為他舉辦歡迎會，讓他感受到球隊溫暖。雖然語言仍有隔閡，「大家都很親切，但目前幾乎聽不懂」，但在翻譯張為瀚的協助下，徐若熙正逐步適應日本職棒環境。

關鍵字： 徐若熙軟銀日職首勝台灣球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【看到手指秒生氣】奴才指責貓貓太調皮　牠氣到直接貓貓拳XD

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

2天使楚奧特左手遭砸腫退場

3千賀滉大前2戰飆16K

4洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

5旗子哥弗拉格轟46分　撂倒湖人與詹皇

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366