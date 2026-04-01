徐若熙最會講的日語是「yabai」　曝賽前宋家豪暖心正能量

▲2026台日交流賽，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

軟銀台灣火球男徐若熙1日旅日初登板奪首勝，賽後笑說最常用的日文是「yabai」，正在融入日本文化；而賽前與學長宋家豪互動，一句簡單的「加油」，也成為他在異鄉征戰的重要力量。

據《日刊體育》報導，談到在寒冷天氣下登板，徐若熙表示，「站上投手丘時沒有特別去想什麼，就是專注在解決打者。因為事前就知道天氣會很冷，所以今天提早出來熱身，做好準備。」顯示他對比賽環境早有準備。

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此役能繳出穩定內容，他特別點名捕手海野隆司的幫助，「海野捕手給了非常好的引導，讓我投得很順。因為是第一次對戰，對對方打者不熟，他的配球幫助很大。」也強調隊友守備帶來的安心感。

對於初登板就拿下勝投，徐若熙坦言，「能有好的開始很開心。接下來可能會遇到各種不同狀況，希望自己能做好準備，去應對各種情況。」展現持續進步的決心。

至於象徵意義重大的勝利球，他透露，「現在放在包包裡，之後會自己收藏。」為生涯重要一刻留下紀念。

此外，賽前與同為台灣旅日球員的宋家豪互動，也讓他印象深刻，「有先打招呼，學長也跟我說『加油』。」在異鄉感受到前輩的支持。

另一方面，徐若熙逐漸融入球隊生活。他透露目前最常使用的日文是「yabai（很猛）」，笑說「不管什麼情況都可以用」，展現幽默一面。春訓期間曾因調整狀況一度面臨瓶頸，但在投手教練倉野信次指導下，透過修正投球動作，逐漸找回手感。

熱身賽結束後，隊友上澤直之、松本晴與史都華（Carter Stewart Jr.）等人也為他舉辦歡迎會，讓他感受到球隊溫暖。雖然語言仍有隔閡，「大家都很親切，但目前幾乎聽不懂」，但在翻譯張為瀚的協助下，徐若熙正逐步適應日本職棒環境。