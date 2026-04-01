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開季齒輪還沒卡好？猿打線大變動　曾總推「三老」坐鎮

▲▼ 曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

▲樂天桃猿總教練曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今續戰台鋼雄鷹，打線大幅調整，熱身賽火燙的何品室融進入正賽反而熄火，此役在板凳待命，成晉首度先發，猿隊「三老」林智平、林泓育以及余德龍本季首度同場出賽，陳晨威則調往第一棒。總教練曾豪駒賽前坦言，還在尋找最佳陣容，「看起來整個齒輪還沒卡進去，希望能夠讓球隊運作更順暢。」

何品室融熱身賽狀況相當好，被帶進開季名單，也獲得先發上場機會，不過3場出賽10支0，本季首安尚未開張。林承飛開季至今也僅繳出1安，兩人今天都在板凳待命。

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猿隊此戰由近況較佳的陳晨威先發第一棒，成晉擔任2棒右外野，老將林智平、林泓育分別擔任3、4棒，5棒為捕手張閔勛，6棒一壘手李勛傑，林子偉先發7棒回到二壘，余德龍先發8棒游擊手，林政華擔任9棒、鎮守中外野。

打線有不小的調動，曾豪駒坦言開季至今尚未找到理想陣容，因此進行調整，將陳晨威拉回第一棒，「前面讓一些在熱身賽表現不錯的年輕球員先上場，但三場下來適應還需要時間。」他強調，目前最大課題仍是串連，「開季整個齒輪還沒卡進去，希望透過調整找到適合的組合，讓球隊運作更順暢。」

猿隊今天由新洋投麥斯威尼先發，另一新洋投魔爾曼已於昨天亮相，主投5.2局被敲3安，失掉2分責失承擔敗投。

對於魔爾曼中職首場比賽表現，曾豪駒認為有在比賽中展現出壓制力，不管是好球率還是三振能力，都發揮得不錯，「其實從熱身賽就有看見他的優點，昨天也確實呈現出來，希望可以持續維持這樣的表現。」

關鍵字： 樂天桃猿中職陣容調整魔爾曼何品室融

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