為打球走遍台韓！前悍將瑞恩登大聯盟強忍淚水：沒想過會有這一天

▲瑞恩登上大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

曾效力悍將的瑞恩正式站上大聯盟舞台，他在賽後動情表示，「為了打棒球一路到韓國，沒想到會有這一天」，一度情緒湧上、強忍淚水，迎來難忘的生涯里程碑。

瑞恩31日（台灣時間）代表休士頓太空人對戰波士頓紅襪，於8局登板中繼，投2局無安打、1保送、3次三振無失分，幫助球隊以8比1拿下勝利，也用實際表現證明自己。

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事實上，他在28日對洛杉磯天使完成大聯盟初登板，當時一上場就遭轟全壘打，留下1局失1分成績。不過僅隔一場就迅速調整，本場以多樣球路壓制打線，展現穩定度，防禦率也從9.00降至3.00。

轉播單位透露，瑞恩初登板當天有多達13位親友到場見證，他賽後刻意避免與家人對視，努力壓抑激動情緒。一路從獨立聯盟、台灣再到韓國輾轉打拚，才終於登上大聯盟舞台，也讓這一刻更顯珍貴。

瑞恩隨後在社群分享心情，「這是我一生難忘的一天，感謝所有為我付出的家人與朋友。」字句間流露滿滿感謝與感動。

此役他共用33球完成2局投球，最快球速達155.8公里，以四縫線速球搭配滑球、變速球等球種製造三振，內容相當成熟。雖然目前定位在牛棚，但若持續繳出穩定表現，未來仍有機會爭取先發輪值席次。