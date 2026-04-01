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張峻瑋雨中3局7失分崩盤　斉藤和巳：必須要認真面對

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）

▲張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

軟銀台灣育成投手張峻瑋1日於二軍交流賽先發登板，僅投3局失7分，表現不如預期。賽後二軍監督斉藤和巳直言，「這個結果必須要認真面對」，點出問題並期許他儘快調整。

張峻瑋此役面對養樂多打線，首局就因連續安打與保送陷入滿壘危機，先因保送失分，再因暴投掉分，單局失掉3分。第2局再失1分後，又被塩見泰隆轟出2分砲，第3局再掉1分，最終僅投3局就退場，合計被敲6安打、失7分。

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事實上，張峻瑋本季在二軍前3場出賽（1場先發、2場後援）共投6又1/3局無失分，狀態不錯，但此役在雨中登板，控球出現不穩情況，投出4次四壞保送。據《西日本體育》報導，他賽後坦言，「雖然受到天氣影響，但結果不好，不過也是一次很好的經驗。」

斉藤和巳賽後語重心長表示，「可能有天氣或場地因素，但不能拿來當藉口。從WBC回來或許還在調整，但這個結果必須要認真面對。」他也強調，「還有很多課題要克服，希望他自己去思考接下來該怎麼做。」

值得一提的是，同樣來自台灣、並在WBC並肩作戰的學長徐若熙，當天在一軍完成日職初登板，繳出6局無失分的好投並拿下首勝。張峻瑋也表示，「當然會以他為目標努力」，盼能盡快調整狀態，爭取升上一軍。

關鍵字： 軟銀張峻瑋二軍交流賽控球失準WBC

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