火腿31年首見！細野晴希無安打比賽　新庄嚇到狂讚：未來真期待

▲細野晴希。（圖／太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿31日對戰羅德，左投細野晴希上演壓倒性表現，完投9局無安打，送出12次三振、僅有2次四死球，完成無安打比賽，成為史上第91人、第103次壯舉，也是球隊睽違31年再有日本投手締造此紀錄，率隊以9比0奪下本季首勝。

細野此役用128球投完全場，雖在首局對首名打者高部瑛斗投出保送，但隨後讓打者擊出雙殺打穩住局面後逐漸進入狀態。之後憑藉超過150公里速球強勢壓制對手，6局、8局皆演出連續三振，直到9局仍維持球速與壓制力，展現十足續航力。

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9局下2出局後，羅德打者擊出一壘方向滾地球，一壘手清宮幸太郎未能處理形成失誤，無安打紀錄得以延續。細野沒有受到影響，隨後讓藤原恭大吞下見逃三振，完成這場歷史性演出。達成瞬間隊友衝上場慶祝，新庄剛志也在場邊迎接，拍背致意。

這是日本火腿繼2022年龐賽（Brian Ponce）之後再有投手締造無安打，若以日本投手來看，則是自1995年西崎幸廣以來，睽違31年再現壯舉。

賽後日本火腿總教練新庄剛志對細野表現讚不絕口，「真的很厲害（笑），嚇了一跳。」他也提到比賽關鍵在首局雙殺守備，「那個Play讓他有機會完成無安打。」此外他觀察到細野從牛棚就非常緊張，「他是越緊張越能投好的類型，希望他之後也能一直保持這種感覺。」

新庄也特別稱讚細野的成長，「他改變投球機制之後，控球變得更好，現在是那種會為了丟出更快球速而提升控球的投手。」對於9局仍能飆出150公里速球，新庄直言，「球速跟第一局幾乎沒差，未來真的很讓人期待。」

火腿打線此役也火力全開，2局靠對方失誤先馳得點，隨後清宮幸太郎轟出3分砲、雷耶斯補上陽春砲，一舉攻下大量分數，7局再度演出連續全壘打，最終以9比0大勝，拿下開季首勝。