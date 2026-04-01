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規模史上最大！2026美加墨世界盃48隊出爐　亞洲9隊參賽創紀錄

▲2026年美加墨世界盃會內賽48隊出爐。（圖／翻攝自@FIFAWorldCup）

▲2026年美加墨世界盃會內賽48隊出爐。（圖／翻攝自@FIFAWorldCup）

記者蔡厚瑄／綜合報導

隨著2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）最後一輪附加賽塵埃落定，參賽的48支球隊已正式出爐。本屆世界盃由美國、加拿大、墨西哥共同舉辦，不僅是史上首次由3國聯合承辦，參賽隊伍更首度由32隊擴軍至48隊，其中亞洲區（AFC）共有9支球隊入選，寫下歷史新頁。賽事將於台灣時間2026年6月12日凌晨正式開踢，為期39天的足球饗宴預計將進行104場史詩級對決。

受惠於48隊新賽制，亞洲區名額提升至「8+1」席（8個直接晉級名額加1個附加賽席位）。最終由日本、伊朗、烏茲別克、約旦、韓國、澳洲、沙烏地阿拉伯、卡達及伊拉克共9隊順利出線，創下亞洲區史上最高參賽隊數。

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而中國男足自2002年參賽後，已連續6屆無緣世界盃會內賽。此外，曾拿下過4座世界盃冠軍的傳統強權義大利在附加賽失利，隊史首度連續3屆缺席世界盃，與匈牙利、波蘭及丹麥等強隊一同在預選賽中落馬。

世界盃足球賽將於6月12日至7月20日舉行，總計進行104場比賽。賽制將分為12個小組、每組4隊，各組前2名直接晉級，戰績最好的8個第三名亦可晉級最後32強，接下來就是殘酷的一對一淘汰賽。

且確保每支球隊至少能進行3場高品質的分組賽，同時也增加了排名前4強球隊（如阿根廷、法國）在準決賽前不會提前相遇的保護機制。

本屆48支球隊被分為12個小組，各洲分布分別為：歐洲16隊、非洲10隊、亞洲9隊、南美洲6隊、中北美及加勒比海6隊、大洋洲1隊，詳細分組如下：

A組： 墨西哥、南非、韓國、捷克

B組： 加拿大、波赫、卡達、瑞士

C組： 巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭

D組： 美國、巴拉圭、澳洲、土耳其

E組： 德國、庫拉索、象牙海岸、厄瓜多

F組： 荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞

G組： 比利時、埃及、伊朗、紐西蘭

H組： 西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭

I組： 法國、塞內加爾、伊拉克、挪威

J組： 阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦

K組： 葡萄牙、剛果民主共和國、烏茲別克、哥倫比亞

L組： 英格蘭、克羅埃西亞、加納、巴拿馬

▲2026年美加墨世界盃會內賽48隊出爐。（圖／翻攝自@FIFAWorldCup）

▲2026年美加墨世界盃會內賽48隊出爐。（圖／翻攝自@FIFAWorldCup）

本屆賽事橫跨美、加、墨3國，由於時差關係，台灣球迷預計將在凌晨與上午時段迎接激烈戰況，開幕戰將是台灣時間2026年6月12日（五），將由墨西哥於墨西哥城的阿茲特克體育場（Estadio Azteca）迎戰南非，最終的冠軍賽則會在台灣時間2026年7月20日（一）登場。

關鍵字： 世界盃亞洲隊48隊擴軍三國聯辦足球賽

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