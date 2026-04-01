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快訊／11年來台灣首位！徐若熙6局無失分　旅日初登板奪首勝

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣火球男徐若熙1日迎接日職初登板，主投6局，用86球，被敲3安打，奪6次三振，有2次保送無失分，最快球速155公里，柳田悠岐、近藤健介開轟火力援護，率隊以6比1獲勝。徐若熙生涯初登板拿下勝投寫歷史。

前一位台灣投手在日職初登版即勝投已經是11年前的郭俊麟，過去1981年郭源治（中日）、1985年郭泰源（西武）、2002年張誌家（西武）以及2007年林恩宇（樂天）、2015年郭俊麟（西武）後，徐若熙成為史上第六位初登板初勝利的台灣球員。

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徐若熙在1局下面對樂天開路先鋒佐藤直樹，連續投出150公里以上速球，最終僅用4球就將對方三振，拿下日職生涯首次三振。面對下一棒辰己涼介，對方鎖定首球擊出安打，隨後維特（Luke Voit）擊出右外野深遠飛球。不過此時捕手搭檔海野隆司成功阻殺試圖盜壘的辰己涼介，順利化解危機。徐若熙首局最快球速達153公里，11球都是直球。

徐若熙2局下面對黑川史陽，先連投2顆滑球，再以速球讓他擊出滾地球出局，最快球速飆到155公里。接著對小郷裕哉則以變速球、曲球等變化球為主進行配球，最後用招牌叉指變速球讓他揮空三振。

軟銀3局上由柳田悠岐轟出本季首發兩分砲，幫助球隊取得2比0領先，並將開季連續安打場次推進至5場，追平個人生涯最佳紀錄，他曾在2018年同樣達成開季連5場安打。

徐若熙3局下先以游擊滾地球解決打者，隨後面對太田光連續投出6顆速球，纏鬥至滿球數後投出保送。接著與小深田大翔再度纏鬥至滿球數，最終以三振扳回一城。此時捕手再度成功阻殺盜壘，形成變相三上三下。

徐若熙4局下1出局後，又被辰己涼介敲出安打，隨後對洋砲維特連續5顆叉指變速球，再次飆三振，又以152公里速球三振黒川史陽，連飆2K。

徐若熙5局下持續展現壓制力，小郷裕哉以左外野飛球出擊，淺村榮斗掃出右外野強勁飛球，柳町達飛撲美技沒收安打。再以3球解決打者，演出3上3下。

軟銀6局上再度發揮火力，栗原陵矢、牧原大成、今宮健太接連安打串聯攻勢，再添2分，並將樂天先發投手古謝樹打退場。

接替登板的台灣投手宋家豪先製造飛球出局，不過隨後遭進藤健介轟出全壘打，軟銀將比數擴大至6比0。之後宋家豪回穩，未再失分。

徐若熙6局下續投，讓太田光敲游擊滾地球，小深田大翔掃出安打，又保送佐藤直樹，再以滾地球製造雙殺，完成初登板任務。

軟銀7局啟動牛棚，木村光演出3上3下，伊藤優輔8局下一度面對得點圈危機仍順利守下，9局下稲川竜汰在三壘有跑者時暴投掉分，上茶谷大河登板關門，最終以6比1獲勝。

值得一提的是，效力樂天金鷲的旅日學長宋家豪，賽前特地向徐若熙致意並給予擁抱祝福，暖心畫面也被日本球迷捕捉，紛紛祝福兩人在異鄉發展順利。

關鍵字： 徐若熙日職三振樂天金鷲宋家豪

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