「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

▲歐力士猛牛投手寺西成騎。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

「這傢伙到底是誰？也強得太離譜了吧...」WBC日本隊2日熱身賽於大阪京瓷巨蛋交手歐力士猛牛，日本球迷的目光並非全落在凱旋歸國的大聯盟球星身上，而是被歐力士23歲先發投手寺西成騎徹底震撼，面對集結大谷翔平、鈴木誠也、村上宗隆等大咖的「侍Japan」夢幻打線，寺西成騎交出2局無安打、3次三振、無失分的完美內容，強勢的投球表現瞬間在日網引發轟動。

日本隊此役排出的打線堪稱史上最豪華，包含軟銀強打近藤健介、道奇投打二刀流大谷翔平、小熊隊鈴木誠也、白襪隊村上宗隆、紅襪隊吉田正尚與阪神豪打佐藤輝明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

寺西成騎首局面對第2棒、擔任指定打擊的大谷翔平，絲毫不退縮，連續投出超過150公里的火球與大谷正面對決，在2好2壞的對峙下，寺西以一顆極具尾勁的151公里高角度速球壓制大谷，最終讓這位世界級球星擊出左外野飛球出局。

除了力抗大谷，寺西的指叉球今日也發揮極致，精準掉落在低角度誘使強打者揮空，接連讓近藤健介、村上宗隆與佐藤輝明吞下三振，前兩局面對6人次，讓國家隊最強打線連連揮空，無人能敲出安打。驚豔全日的表現，讓全日本球迷紛紛詢問：「寺西是誰？」

今年23歲的寺西成騎畢業於棒球名校星稜高中及日本體育大學，在2024年以選秀第2指名加入歐力士，去年菜鳥球季，他以先發身分出賽8場，留下2勝3敗、防禦率5.30的成績。

看到如此驚人的壓制力，日本社群平台上的討論度瞬間炸鍋，許多日本球迷紛紛留言感嘆「寺西到底是何方神聖...！？強得太離譜了。」「全數用直球封鎖大谷，寺西真的太帥了。」「能讓近藤、大谷、誠也三上三下，寺西太扯了，這賽季期待感爆棚。」「能讓村上和佐藤都吞下三振，這已經是英雄等級的投球了。」

而賽後這位23歲的年輕投手在受訪時還是相當謙遜，把好表現歸功於學長森友哉的引導，「在登上投手丘之前其實有些緊張，不過森學長以直球為主、充分引導出我的優點，讓我能夠投出好的內容，現在回頭看來，能夠對決這麼多實力堅強的打者，真的覺得很開心，也認為自己有好好展現出自身的投球特色。」