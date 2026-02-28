連兩戰開轟！西川遙輝台北大巨蛋火力全開　親曝手感回溫關鍵

▲2026台日交流賽，西川遙輝。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／臺北報導

北海道日本火腿鬥士西川遙輝在台北大巨蛋交流賽連兩戰開轟狀況火燙；28日賽後他受訪時談到首度對戰台灣球隊的感受，直言現場氣氛與應援方式相當新鮮，「讓我比賽過程感到很愉快」，同時也謙虛回應日媒對開幕戰先發的期待，強調「先發不是自己可以決定的事情」。

西川遙輝此役再度開轟，連同前一戰已是連兩天全壘打，交流賽期間展現穩定火力；談到第一次與台灣球隊交手的印象，他表示，「這是我第一次跟台灣的球隊比賽，看到這裡有很多身材很好、實力也很出色的選手。」

他也特別提到台灣現場的加油音樂與應援文化，「對我們來說非常新鮮。」 至於春訓期間是否有做出技術上的調整，西川坦言目前仍在嘗試階段，「新的改變都還在慢慢習慣中。」 不過從實戰表現來看，他的手感已逐漸升溫。

針對連兩戰開轟的亮眼表現，他評價自己：「好的部分就是揮棒的感覺不錯，希望可以繼續保持。」 被問到開轟後是否收到總教練新庄剛志的特別指示，西川笑說：「沒有啦，當下只是講下個打席要換人代打而已。」展現輕鬆一面。

此外，日媒也看好他有機會在日職新球季爭取開幕戰先發位置，不過西川保持一貫低調態度，「先發不是自己可以決定的事情，就把自己應該做的事情做好，依照球隊安排為主。」

面對「努力就一定會有結果」的說法，他也謙虛回應：「並不是這樣，這個也是剛好而已。」

總結近兩場的全壘打與打擊手感，西川最後說：「整體而言，我覺得打擊的感覺是非常好的，春訓初期其實還不太確定自己的狀態，但隨著練習進行，無論揮棒的感覺還是身體的掌控度，都覺得手感正一步步回到正軌。」