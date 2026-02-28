張政禹歸隊先被虧變胖　笑謝中華隊伙食：不敢站體重計

▲張政禹。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／臺北報導

味全龍游擊手張政禹昨（27日）結束中華隊集訓後，今（28日）正式回到母隊報到並投入訓練；稍早總教練葉君璋受訪提到他手肘出現些微不適，張政禹也親自對外說明，現階段僅是輕微痠痛，初步評估不至於影響新球季出賽。

「現在還是會有一點點小小的酸痛，但應該不會影響後面的球季。」張政禹透露，不適主要出現在丟球動作時，狀況約從過年後恢復訓練開始浮現，「丟球的時候覺得有點不舒服。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

距離開季剩不到一個月，張政禹認為自己的備戰節奏沒有中斷；他指出中華隊集訓期間訓練強度本就拉高，加上即將進入3月，正是各隊把狀態推向開季標準的階段，因此回到球隊後能夠順勢接軌，「有馬上銜接的感覺」，無論身體狀況或比賽節奏都已逐步到位。

談到歸隊後的互動，張政禹也分享小插曲，笑說隊友一見面就先開玩笑問他「是不是變胖了？」他則不避諱回應，「很感謝中華隊給我們的伙食那麼好，過年前在國訓的時候每一餐也都吃得很好，謝謝會長和所有工作人員。」

至於體重是否真的上升，他以半開玩笑的語氣坦言自己暫時不敢站上體重計，「其實不太敢量，我怕那個胖是不健康的胖。」

張政禹也直言集訓期間難免因餐點太誘人而「暴飲暴食」，即便訓練量維持，仍感覺臉部線條變圓潤一些，最後他也自嘲可能只是隊友想找個話題逗他，「可能他們只是想找話題笑我。」