WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

世界棒球經典賽（WBC）開打在即，日本隊首戰對上台灣，洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸直言相當期待，坦言自己曾在台灣打過球，深知台灣球迷對棒球的熱情，「我想那會是一場非常熱血、氣氛很棒的比賽。」

山本由伸今天在春訓熱身賽登板先發，這是他本季熱身賽第2次登板，主投3局、用52球，被敲5支安打、失2分，未投出保送，送出4次三振，最快球速達96.9英里（約156公里）。

山本由伸首局面對首名打者阿達梅斯（Willy Adames）即挨轟，遭擊出陽春全壘打失分，不過隨後穩住陣腳，在2出局後雖再被敲安，但成功解決後續打者，未再擴大失分。 第2局再度遭遇亂流，被連續長短打攻下1分，但隨即展現壓制力，連續送出2次三振止血；第3局僅被敲出1支內野安打，順利完成投球任務。

賽後山本由伸坦言，首局控球未能如預期，「一開始沒辦法把球投到想要的位置，有點偏粗糙，但大概從第2局中段開始，在實戰中慢慢找回感覺，能把球投到好的位置。」

他也表示，「這場比賽讓感覺變得更好，是一次不錯的登板。」 對於備戰狀況，山本指出自己在調整過程中兼顧恢復與訓練，「有好好放鬆，也很清楚該做什麼，一步一步完成，狀況在往好的方向走。」

隨著經典賽腳步逼近，山本由伸被外界視為3月6日WBC東京巨蛋首戰、對上台灣的先發熱門人選。他直言相當期待，「我在台灣打過球，也很清楚台灣球迷有多熱愛棒球，我想那會是一場非常熱血、氣氛很棒的比賽，希望能做好準備、全力以赴。」

談到力拚連兩屆世界冠軍，山本強調將專注於自己登板的每一場比賽，「我想把能拿出的全部都拿出來，幫助球隊，以最好的狀態迎接接下來的比賽，也希望日本隊能發揮一貫的團隊精神，朝著奪冠目標前進。」