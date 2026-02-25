宋晟睿：猜猜今天什麼日子 ？笑稱一周年了！

運動雲

▲▼2026台日交流賽，宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

▲宋晟睿回到母隊中信兄弟出賽，交流賽先發中外野、排第2棒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽「遺珠」宋晟睿今日主動請纓回到母隊中信兄弟出賽，在對戰福岡軟銀鷹的交流賽中，擔任先發中外野手、排在第2棒。久違回到母隊練習，他一現身就成為焦點，隊友第一句話是：「你是不是變壯了？」他也俏皮要媒體猜猜：「今天是什麼日子？」原來是他對西班牙六星級美技一週年。

回顧去年的經典賽資格賽，宋晟睿在對戰西班牙的關鍵生死戰中，繳出攻守俱佳的代表作。防守端上演六星級美技撲接，關鍵時刻擋下可能失掉的分數，此精彩畫面甚至紅到大聯盟官網。他當時感性表示：「很開心讓世界再次看見台灣。」

今天賽前，宋晟睿在訪問結束後冒出一句：「今天是我的日子耶！」記者進一步詢問，他露出笑容表示，「去年的今天，對西班牙撲了那一球！」

跟隨母隊練球，宋晟睿形容就像「回到自己的家」，能與熟悉的隊友並肩作戰，也能更了解球隊近況，讓他感觸頗深。久違與隊友、教練重逢，膚色變化格外有感，連總教練平野惠一都被軟銀總教練小久保裕紀打趣虧了一句「你好黑喔！」。

對此宋晟睿笑回：「這個......不好說。」隨後也解釋，南台灣的太陽「真的很熱情」，「大家自然就曬得比較黑了」，尤其屏東紫外線強度驚人，不只溫度高，連曬黑速度都相當有感。

至於交流賽的觀察重點，宋晟睿直言最想看山川穗高的打擊爆發力，也會把握機會觀察日本球員的一舉一動，作為成長養分。

賽前見到隊友，也發現他變壯了，宋晟睿透露，休賽季期間，有特別增重至4到5公斤、肌肉量明顯提升，尤其下半身強化最有感。

「之前在亞錦賽有受傷，希望用肌肉去保護身體、降低受傷風險。」他強調，體能強化並未影響跑速，反而讓打擊、跑壘與場上動作更輕鬆。

今日完成母隊出賽任務後，宋晟睿預計隔天再度回到中華隊集訓，持續為接下來的賽事做準備。

▲▼宋晟睿 。（圖／記者王真魚攝）

▲宋晟睿：猜猜今天什麼日子         。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 宋晟睿中信兄弟經典賽交流賽體能提升2026WBC2026WBC中華隊

