龍仔好轉已開始揮棒！中職會長蔡其昌發文曝其最新進展

▲龍恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

效力於芝加哥小熊隊的台裔好手龍恩（Jonathon Long），預計將披上中華隊戰袍出征2026年經典賽，然而他近日於大聯盟春訓時因碰撞造成左手肘扭傷，引發台灣球迷高度關注，不過小熊稍早釋出好消息，證實龍恩已開始進行揮棒訓練，中華職棒聯盟會長蔡其昌隨後也在社群媒體發文穩定軍心，指出龍恩骨頭並無大礙，為確保百分之百康復，確定不會提前來台，26日球團確定傷勢無虞後，將直接飛往宮崎與中華隊會合。



龍恩日前在守備一壘時因碰撞導致左手肘受傷，由於他是中華隊本屆經典賽設定的核心強打，春訓傳出傷情一度讓台灣球迷相當緊張，所幸經過詳細檢查後，確認並無骨裂或結構性損傷，據《芝加哥論壇報》稍早也撰文透露龍恩今日已回到打擊籠進行揮棒測試。

針對歸隊時程的異動，中職會長蔡其昌今日同步對外說明，表示為了符合小熊球團希望「多觀察幾天」的保護立場，龍恩將不會按照原計畫先飛抵台灣。

「目前Jonathon Long最新狀況也跟大家報告，Long經過專業檢查的結果，骨頭也沒有問題，」蔡其昌寫道，「但因為痠痛狀況，球團希望多觀察幾天，所以將不會提前飛來台灣，球團明天將會做最後確認，希望他能帶著100%的健康狀態幫助台灣，如果確認無虞，就會讓他直接飛日本宮崎報到。」