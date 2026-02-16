運動雲

年假美食不負債！全民運動署推客製化課程

▲農曆春節期間聚餐飲宴外，也可走出戶外從事運動活動。（圖／運動部提供）

▲農曆春節期間聚餐飲宴外，也可走出戶外從事運動活動。（圖／運動部提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

農曆春節期間親朋好友拜年飲宴易攝入過多熱量，全民運動署呼籲民眾除吃得健康外也應保持運動，讓身心皆能獲得充足休息並維持健康，同時也透過運動凝聚家人情感，一舉多得。今年是全民運動署成立後首次與民眾共同歡慶春節，未來將規劃辦理適合各年齡族群民眾參與的運動活動及制定相關政策，與國人攜手邁向運動健康。

為使民眾開心飲宴之際也能健康運動，全民運動署持續輔導相關單位實施體適能檢測，並培育專業的國民體適能指導員，除協助民眾透過體適能檢測了解自身體能狀況及身體數據外，並搭配國民體適能指導員所提供的專業運動建議，正確安全地運動。未來全民運動署更將規劃與衛生福利部進行跨部會合作，將飲食建議等專業資訊導入，以串接建構完整的運動健康網絡，提供國人系統化整合性服務。

考量不同族群國人投入運動的動機不盡相同，如高齡者多數希望透過正確安全運動保持身體健康，降低三高等疾病患病機率，另部分女性希望藉由運動雕塑優美體態，職工族群也期望透過運動釋放職場壓力進而提升工作效能。為此，全民運動署將針對各族群及各年齡層國人規劃客製化的運動活動、課程及制定相關政策，為全民打造優質運動環境，確保國人運動權益。

考量高齡長者的運動需求，全民運動署規劃未來與衛生福利部合作並善用臺灣科技島量能，提供資訊化及系統化的運動健康網絡服務。而在女性運動上，全民運動署持續補助輔導各縣市政府辦理適宜女性參加的運動活動及課程，提升女性參與運動動機。在職工運動方面，全民運動署也獎勵企業聘用運動指導員，針對已聘用運動指導員的企業提供辦理員工運動活動所需相關經費補助，以打造活力健康職場，為臺灣產業競爭力加分。另全民運動署也針對兒少、原住民及新住民等族群規劃各項運動措施，確實保障全民運動權利。

全民運動署也將辦理不同類型的活動，以提供豐富多元的運動內容供民眾選擇，同時也規劃將運動活動及風氣根植於社區，透過社區運動俱樂部提升民眾對運動的可觸性及便利性，讓運動成為國人生活日常，型塑多元化運動文化。

▲農曆春節期間聚餐飲宴外，也可走出戶外從事運動活動。（圖／運動部提供）

▲農曆春節期間聚餐飲宴外，也可走出戶外從事運動活動。（圖／運動部提供）

每位民眾或各種族群參與運動的動機不盡相同，持之以恆是達成運動成效及目標的不二法門。為此，全民運動署將著眼於國家長程運動發展，據以規劃制定各項相關政策及措施，同時也將因時因地制宜滾動調修政策內容，提供全民優質的軟硬體運動環境，攜手國人持續參與運動，進而養成規律運動習慣。也呼籲國人春節期間，享受美食的同時不忘運動，闔家團圓，一起運動，共享運動健康的人生。

關鍵字： 運動部全民運動署體適能檢測跨部會合作運動政策

