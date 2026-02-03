運動雲

洋砲也來了！悍將洋將全數到齊　邦力多、魔力藍抵台備戰新球季

▲富邦悍將邦力多。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將4日將在嘉義稻江學院舉辦開訓典禮，洋將也在開訓前陸續報到到齊。威戈神、愛力戈2日抵台，3日邦力多、魔力藍也抵達台灣，加上1月中就先行來台展開訓練的鈴木駿輔、阿部雄大，悍將外援戰力已全數到位，備戰新球季火力與輪值同步啟動。

新洋砲邦力多來自多明尼加，左投左打、主守外野，攻守兼具。邦力多去年在韓職韓華鷹隊效力半個球季，繳出超過3成打擊率與10轟的亮眼成績，今年轉戰中職加盟悍將，也被視為球隊睽違多年再度重用洋砲的重要補強，外界期待他能為打線帶來長打與得分支援。

左投魔力藍則是續披悍將戰袍，上季先發出賽23場、投139局拿下10勝，防禦率2.98、WHIP 1.25，並送出111次三振，是球隊去年勝投數最多的投手。新球季他仍將扛起輪值要角，與威戈神、愛力戈等人合力穩固先發深度。

談到邦力多的初步觀察，後藤光尊教練先前受訪表示，目前主要仍從數據與過往表現評估，「看起來是一名中距離打者，不只打擊，守備方面的評價也相當不錯。」他也點出外野守備正是球隊現階段較需要補強的環節，若邦力多能如預期發揮，將可望為悍將整體戰力帶來實質提升。

關鍵字： 標籤:富邦悍將洋將邦力多中職開訓

