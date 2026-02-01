ESPN名記點名美聯3大爭冠隊　紅襪僅列第二梯隊引熱議

▲安東尼（Roman Anthony）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026球季還未開幕，美國職棒大聯盟各隊仍在調整階段，但球迷早已迫不及待想知道誰才是真正的爭冠熱門；ESPN資深記者帕桑（Jeff Passan）近日點名3支美聯球隊為目前最具世界大賽競爭力的隊伍。

帕桑於Threads發文指出，目前他心目中的美聯第一梯隊僅有3隊，紅襪則被歸類在第2層級，落後同區勁敵與去年表現亮眼的球隊。

帕桑表示：「如果現在就要我選的話，西雅圖水手、多倫多藍鳥、紐約洋基，接著才是其他所有球隊；而其他球隊包括波士頓紅襪、巴爾的摩金鶯、底特律老虎、堪薩斯皇家、休士頓太空人、德州遊騎兵以及奧克蘭運動家。」

這樣的評價對紅襪球迷而言無疑相當刺耳，畢竟被放在同一組的，還包括上季勝率不到5成的球隊，其中甚至有一支在一年多前仍是全聯盟的笑柄；紅襪近年積極重建，核心戰力逐漸成形，卻仍未被視為頂級爭冠隊伍。

事實上，紅襪陣容並非毫無本錢；球隊目前擁有一批極具潛力的年輕核心，雖然仍存在補強缺口，但在這個休賽季，一度被外界認為有機會大幅升級戰力、直接躍升至美聯最上層競爭行列。

另一方面，也有不少美媒分析認為，紅襪在實力上未必真的落後點名的3支球隊；以水手為例，這支球隊隊史從未打進過世界大賽，即便打線在紙面上看似更加完整，但紅襪在先發投手輪值方面，可能是本十年首次佔據優勢，尤其在考量西雅圖主場對投手相對友善、而波士頓芬威球場條件更為嚴苛的情況下。

至於藍鳥，上季表現幾乎全面超出外界預期，但在比歇特（Bo Bichette）離隊後，球隊勢必更加依賴幾位狀況起伏不小的老將，包括柯克（Alejandro Kirk）、史普林格（George Springer），甚至小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）能否再次在打擊端複製巔峰表現，仍有變數。

洋基方面，儘管整體陣容依舊紮實，但與去年相比幾乎沒有太大改變；若非安東尼（Roman Anthony）受傷，外界普遍認為紅襪在外卡系列賽中，確實有機會將條紋軍淘汰出局。