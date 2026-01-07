哀姓第一人新球季有望亮相？哀宥宇首度進牛棚「狀態比以前好」

▲哀宥宇。（圖／記者楊舒帆攝）



記者楊舒帆／台南報導

統一獅投捕訓練營7日展開，去年選秀第二輪新秀投手哀宥宇也在首日完成牛棚練投。他受訪時表示，休賽季配合曾浩哲教練調整後，明顯感覺狀態「比以前好很多」，目前正一步步往更好的方向前進。餅總談到哀宥宇時，透露對他期待很高，理論上是二軍出發，但也不排除頂替準備不及的投手上陣一軍。

談到進步的地方，哀宥宇指出，主要是投球動作的穩定度提升，「把之前動作可能有一些瑕疵的地方去調整，穩定好這個機制。」他也提到，7日是自己第一次進牛棚，捕手蹲捕讓他需要重新適應，「休賽季都是捕手站著接，這是第一次捕手蹲下來，還在適應那個角度。」

訓練內容方面，哀宥宇透露休賽季曾使用三磅球來強化揮臂速度。他轉述曾浩哲教練說法，訓練用意是「讓手揮出比拿正常球還要更快的速度」，自己也坦言經過一段時間訓練後，「有更好。」

展望首個完整球季，哀宥宇表示，現階段最重要是把身體強度練起來，同時維持身體狀況，「可以往自己設定的目標前進。」至於具體數字目標，他說目前還沒有很明確的設定，「但就有一個感覺。」若哀宥宇有機會本季就在一軍亮相，就會締造中職「哀姓」選手第一人紀錄。

哀宥宇被餅總點名數據檢測期待值第一名，首輪曾偉喆則是第二，兩人去年選秀同梯入隊，被問及彼此是否有競爭意識時，哀宥宇坦言，「沒有啦！我們時常同一天來球場練習，也會互相看對方的投球狀況、點出問題，一起前進。」