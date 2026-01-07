運動雲

>

哀姓第一人新球季有望亮相？哀宥宇首度進牛棚「狀態比以前好」

▲哀宥宇。（圖／記者楊舒帆攝）

▲哀宥宇。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅投捕訓練營7日展開，去年選秀第二輪新秀投手哀宥宇也在首日完成牛棚練投。他受訪時表示，休賽季配合曾浩哲教練調整後，明顯感覺狀態「比以前好很多」，目前正一步步往更好的方向前進。餅總談到哀宥宇時，透露對他期待很高，理論上是二軍出發，但也不排除頂替準備不及的投手上陣一軍。

談到進步的地方，哀宥宇指出，主要是投球動作的穩定度提升，「把之前動作可能有一些瑕疵的地方去調整，穩定好這個機制。」他也提到，7日是自己第一次進牛棚，捕手蹲捕讓他需要重新適應，「休賽季都是捕手站著接，這是第一次捕手蹲下來，還在適應那個角度。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

訓練內容方面，哀宥宇透露休賽季曾使用三磅球來強化揮臂速度。他轉述曾浩哲教練說法，訓練用意是「讓手揮出比拿正常球還要更快的速度」，自己也坦言經過一段時間訓練後，「有更好。」

展望首個完整球季，哀宥宇表示，現階段最重要是把身體強度練起來，同時維持身體狀況，「可以往自己設定的目標前進。」至於具體數字目標，他說目前還沒有很明確的設定，「但就有一個感覺。」若哀宥宇有機會本季就在一軍亮相，就會締造中職「哀姓」選手第一人紀錄。

哀宥宇被餅總點名數據檢測期待值第一名，首輪曾偉喆則是第二，兩人去年選秀同梯入隊，被問及彼此是否有競爭意識時，哀宥宇坦言，「沒有啦！我們時常同一天來球場練習，也會互相看對方的投球狀況、點出問題，一起前進。」

關鍵字： 標籤:統一獅哀宥宇牛棚練投餅總投手訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

江少慶首度投入獅隊團訓　餅總揭投球優化方向：降低胸大肌負擔

江少慶首度投入獅隊團訓　餅總揭投球優化方向：降低胸大肌負擔

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

禁區守不住！勇士慘輸領航猿21分　主帥吳永仁說周日再戰前一定要破解

禁區守不住！勇士慘輸領航猿21分　主帥吳永仁說周日再戰前一定要破解

江少慶加盟統一獅隊形「大加分」　胡智爲：自律能讓年輕投手學習

江少慶加盟統一獅隊形「大加分」　胡智爲：自律能讓年輕投手學習

林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理

熱門新聞

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾是世界大賽關鍵英雄　狄恩遭DFA

2雄鷹教練團底定！郭建霖接掌二軍

3人形立牌競標賣出5.2萬　李晧禎曝感想

4職撞冠軍戰台菲對決　柯秉逸逆轉奪冠

5大谷2026年最強運勢揭曉！球迷驚呆

最新新聞

1火腿新投手輪值　新庄監督有大膽構想

2李政厚新球季定位　巨人教頭回應

3哀宥宇首度進牛棚「狀態比以前好」

4砍30分決勝期沒打　溫班亞瑪看馬刺吞敗

5雄鷹教練團底定！郭建霖接掌二軍

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【身高差的魅力懂嗎？】慈妹靠雅英旁邊畫面太香了XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

【字還寫得很漂亮】越南點生日蛋糕打開發現備註一字不漏XD

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

佛祖也聽五月天（？和阿信一起喔～咪豆腐
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366