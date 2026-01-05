戴維斯改披老鷹戰袍？資深記者曝談判停滯、兩大阻礙難跨越

▲獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

亞特蘭大老鷹近期戰績17勝20負表現低迷，引發外界對球隊進行重大交易的猜測，其中達拉斯獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）就被視為是潛在目標，不過NBA資深記者史坦（Marc Stein）卻指出，儘管戴維斯的經紀人里奇保羅（Rich Paul）對於老鷹作為潛在目的地持「樂觀」態度，但兩支球隊目前的談判實際上處於停滯狀態，且缺乏任何實質性的進展。

史坦指出，這樁交易最核心的阻礙在於老鷹隊一向規避奢侈稅的財務立場，因為戴維斯下賽季的薪資預計高達5850萬美元，2027-28賽季更擁有6280萬美元的球員選項，加上老鷹球星楊恩（Trae Young）下季也擁有4890萬美元的球員選項，如果不將楊恩納入交易籌碼，老鷹基本不可能接手戴維斯的合約，畢竟對於一支連續四年徘徊在附加賽邊緣的球隊來說，同時背負兩份超級頂薪合約應該是不太可能的事。

在球員籌碼方面，史坦的消息來源透露，雖然老鷹在「合適的交易」中願意送走新科狀元里薩謝（Zaccharie Risacher），但球團內部並不認為在賽季中期引進戴維斯的計畫符合所謂的「合適」門檻。此外，史坦明確表示，老鷹陣中的新星強森（Jalen Johnson）以及來自紐奧良的2026年無保護首輪選秀權，已被球團視為絕對的「非賣品」，這也讓獨行俠難以從中獲得滿意的資產回報。

而戰績僅13勝23負的獨行俠正處於全面評估階段，除了狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）與歐文（Kyrie Irving）之外，其餘球員皆被視為可討論的交易對象，史坦也指出，雖然戴維斯的經紀人保羅很看好亞特蘭大的環境，但由於老鷹與獨行俠在獲取選秀權與到期合約的目標上存在分歧，這筆重磅交易或許要等到休賽期才具備成行的基礎。