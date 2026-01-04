CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

▲黃勇傳大轉身美技。（圖／截自CPB微博）

記者楊舒帆／綜合報導

中國城市聯賽3日由上海正大龍與福州海俠交手，前悍將投手陳冠勳主投5局僅失1分，拿下勝投；前台鋼雄鷹「字母哥」阿美族好手巴奇達魯・妮卡兒（Pacidal Nikal）演出雙安攻守俱佳，獲選單場MVP。

上海正大龍日前在熱身賽曾以6比4擊敗福州海俠，本場例行賽兩軍首次交手，場上依舊「台灣味」十足。上海正大龍先發打線中，巴奇達魯・妮卡兒、林益全、張育誠皆來自台灣；福州海俠方面，溫子賢、蔡宗修、陳傑霖同樣為台灣出身。

林益全此役擔任上海正大龍第3棒，於第7局與第9局敲出安打，全場4打數2安打，貢獻1打點、1得分。曾效力台鋼雄鷹的巴奇達魯・妮卡兒母親是阿美族，20歲以原名登錄，他此役在關鍵時刻建功，完成雙安跑回2分，攻守俱佳，演出撲接美技獲選MVP；隊中韓籍好手金錫勛也有單場3安打表現。

福州海俠全場攻下2分，畢業於文化大學的溫子賢單場4安打，同樣演出猛打賞。前獅隊黃勇傳雖然未先發，但替補出賽，並且攻守俱佳，延續熱身賽好手感，本場也有1支安打進帳；他在5局上面對林益全所擊出的二壘滾地球，完成反手接球後大幅度轉身傳向游擊的精彩守備，美技畫面登上微博，並被註解為「腰好就是可以為所欲為」。