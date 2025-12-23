山本由伸爆與丹羽仁希年初就分手！　世界大賽影片認錯人、拒認愛理由揭曉

▲山本由伸、名模Niki。（圖／取自IG）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇王牌投手、2025世界大賽MVP得主山本由伸，近期場外動向備受關注，日前他曾被傳與模特兒Niki（丹羽仁希）交往，但最近傳出，兩人其實早已分手，且世界大賽期間網路瘋傳的「疑似Niki現身影片」，主角其實並非本人。

山本由伸與Niki的戀情最早在2024年11月浮上檯面，當時美國狗仔拍到兩人一同現身洛杉磯高級購物區羅德歐大道，引發熱議；Niki曾出演戀愛實境節目《Terrace House》，以亮眼外型走紅，被封為「節目史上No.1美女」，並於2017至2019年連續3年入選「全球100名最美臉孔」，知名度極高。

不過進入2025年後，雙方關係未再有新進展，直到世界大賽結束後，一段由美國媒體記者上傳至Instagram的影片再度掀起討論；畫面中，道奇球員家屬與相關人士在球場通道行走，其中一名戴著黑色帽子、留著長髮的女性被網友指認為 Niki，影片迅速在社群平台上瘋傳。

對此日媒報導提及，該名女性其實是「完全不同的人」，Niki並未在世界大賽期間赴美，且她與山本由伸的關係早在2025年初就已結束。

至於外界好奇兩人為何始終未出面否認交往或分手，報導表示原因在於雙方從未正式承認過戀情，「既然沒有公開認愛，自然也不會特別發聲明說分手」，加上目前仍維持朋友關係，因此可視為一次「和平分手」。