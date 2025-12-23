運動雲

>

山本由伸爆與丹羽仁希年初就分手！　世界大賽影片認錯人、拒認愛理由揭曉

▲ 球季未現身球場？山本由伸緋聞名模Niki慶生　蛋糕藏「另一項運動」亮點 。（圖／取自IG）

▲山本由伸、名模Niki。（圖／取自IG）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇王牌投手、2025世界大賽MVP得主山本由伸，近期場外動向備受關注，日前他曾被傳與模特兒Niki（丹羽仁希）交往，但最近傳出，兩人其實早已分手，且世界大賽期間網路瘋傳的「疑似Niki現身影片」，主角其實並非本人。

山本由伸與Niki的戀情最早在2024年11月浮上檯面，當時美國狗仔拍到兩人一同現身洛杉磯高級購物區羅德歐大道，引發熱議；Niki曾出演戀愛實境節目《Terrace House》，以亮眼外型走紅，被封為「節目史上No.1美女」，並於2017至2019年連續3年入選「全球100名最美臉孔」，知名度極高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過進入2025年後，雙方關係未再有新進展，直到世界大賽結束後，一段由美國媒體記者上傳至Instagram的影片再度掀起討論；畫面中，道奇球員家屬與相關人士在球場通道行走，其中一名戴著黑色帽子、留著長髮的女性被網友指認為 Niki，影片迅速在社群平台上瘋傳。

對此日媒報導提及，該名女性其實是「完全不同的人」，Niki並未在世界大賽期間赴美，且她與山本由伸的關係早在2025年初就已結束。

至於外界好奇兩人為何始終未出面否認交往或分手，報導表示原因在於雙方從未正式承認過戀情，「既然沒有公開認愛，自然也不會特別發聲明說分手」，加上目前仍維持朋友關係，因此可視為一次「和平分手」。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球山本由伸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

快訊／加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

快訊／加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

山本由伸爆與丹羽仁希年初就分手！　世界大賽影片認錯人、拒認愛理由揭曉

山本由伸爆與丹羽仁希年初就分手！　世界大賽影片認錯人、拒認愛理由揭曉

史庫柏去留受矚　道奇等隊評估交易可能

史庫柏去留受矚　道奇等隊評估交易可能

衛少紀錄夜！21+13寫最年長後衛神紀錄　聯手施洛德氣走火箭杜蘭特

衛少紀錄夜！21+13寫最年長後衛神紀錄　聯手施洛德氣走火箭杜蘭特

火腿表態支持！孫易磊、古林睿煬參戰WBC持開放立場

火腿表態支持！孫易磊、古林睿煬參戰WBC持開放立場

獨/樂天桃猿公布二軍宿舍最新進度 內部照片曝光

獨/樂天桃猿公布二軍宿舍最新進度 內部照片曝光

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

【女網友很機智勇敢】士林夜市凌晨傳男持開山刀亂晃！

熱門新聞

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

快訊／加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

山本由伸爆與丹羽仁希年初就分手！　世界大賽影片認錯人、拒認愛理由揭曉

史庫柏去留受矚　道奇等隊評估交易可能

衛少紀錄夜！21+13寫最年長後衛神紀錄　聯手施洛德氣走火箭杜蘭特

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇也想要徐若熙　派大谷教頭挖角

2道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　

3背號選25號　三上悠亞：希望開心的笑

4山本由伸爆與丹羽仁希年初就分手

5史庫柏受矚　道奇等隊評估交易可能

最新新聞

1村上宗隆落腳芝加哥是道奇最佳劇本？

2紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

3前洋基新秀瓦爾迪楚克遭運動家DFA

4三上悠亞、梓梓　正式夢幻合體

5稱台籃選手高　三上悠亞最愛馬建豪

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

【張文最後一餐】掏千元大鈔買豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

孟子義跌倒

【女網友很機智勇敢】士林夜市凌晨傳男持開山刀亂晃！

【會跑的1個億】台灣路上驚見Mercedes-AMG One！被超跑震驚到只剩語助詞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366