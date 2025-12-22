主場消失？中華對中國之戰變馬尼拉開打　籃協作出回應

▲中華男籃。（圖／中華籃協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段將在明年2月底登場，中華男籃代表隊前兩戰不敵日本男籃後，接下來將在2026年2月26日、3月1日於主場分別交手南韓以及中國，然而近日觀看FIBA官網卻發現3月1日原本應該是要在台灣主場進行比賽的「海峽大戰」比賽地點，卻卻赫然發現比賽地點已變更為菲律賓馬尼拉的體育館，對此，籃協表示，關於場地的問題已行文與FIBA溝通，但尚未收到FIBA和運動部正式回文。

2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽將會在2025年11月24日至2027年3月2日間，中華隊和中國、日本、南韓同組，小組賽首戰為今年11月28日出戰日本，12月1日回到主場迎戰日本，2026年2月26日在主場迎戰南韓，3月1日主場迎戰中國，7月3日作客南韓，7月6日則會繼續前往客場交手中國，而中華隊前兩戰都不敵日本，在小組賽排在最後，下一階段要一定要努力搶勝，才有機會能搶進次輪。

而第二階段中華隊應該會有兩場主場賽事，2月26日晚間迎戰南韓，目前比賽地點為新莊體育館，但第二場對上中國卻被改到第三地、菲律賓馬尼拉亞洲購物中心體育館進行，由於近期兩岸關係敏感，先前就頻傳這場比賽可能會換去第三地開打，但卻都沒有受到證實，但最近查看官網卻發現地點的確被改到第三地的菲律賓馬尼拉，只是7月6日中華隊客場出戰中國的比賽賽事卻仍維持在中國舉行，也引發熱烈討論。

對於官網上的比賽場地資訊更改，籃協副秘書長張承中表示，比賽地點的問題，已與FIBA來回溝通，也已請示運動部，目前都還沒有收到FIBA與運動部的正式回文，收到回文後，會盡快向外界說明。

過往兩岸由於政治特殊關係，中國男籃並未正式來台參與FIBA國際賽，1963年當時台灣主辦亞錦賽，中國並未組隊參賽，其後台灣皆未能主辦正式國際賽事，也讓中國男籃始終未能以正式名義來台參戰，但2000年時中國男籃也曾有特例來台出賽，以國家隊班底來台參戰ABA亞洲職籃超級聯賽，當時台灣飛人陳信安，就穿著中華隊球衣，在「移動長城」姚明頭上演出經典爆扣。

不過2010年亞洲大學籃球賽時，中國隊因比賽的開南大學校內插滿中華民國國旗而退賽，此後不願讓場面難看，幾乎不再派運動團隊來台出賽，2017年台北世大運對岸全面缺席籃球等團隊賽事，僅參加個人賽，而在大陸不受重視的棒球，2019年來台參加亞錦賽則是少數特例。