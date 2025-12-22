龍隊王牌啟程！味全正式宣佈徐若熙旅日　溫馨送祝福：深感榮耀

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

味全龍球團今（22）日正式宣布，陣中投手徐若熙於本季結束後行使旅外球員權利，將於2026年賽季加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，正式展開旅日職棒生涯。徐若熙也將披上象徵王牌投手的「18號」球衣，把他在中華職棒舞台上展現的頂尖實力，帶上福岡軟銀鷹的投手丘。

徐若熙自2019年以選秀首輪身分加入味全龍以來，憑藉出色的投球天賦與高度自律的職業態度，迅速成長為球隊核心戰力，更成為中華職棒近年最具代表性的王牌投手之一。此次獲得日本職棒勁旅福岡軟銀鷹隊的青睞與肯定，球團深感榮耀，這不僅是對徐若熙個人實力的高度評價，也象徵台灣棒球人才培育邁向國際舞台的重要里程碑。

球團由衷感謝徐若熙效力味全龍期間的全力付出與關鍵貢獻。他在場上展現宰制級的投球壓制力，場下則以高度專業精神與自我要求，為隊中年輕選手樹立良好典範。儘管對他的離隊感到不捨，味全龍仍秉持支持本土選手勇於挑戰世界頂尖舞台的初衷，誠摯祝福他在日職賽場持續發光發熱、成就非凡。

味全龍領隊丁仲緯表示：「祝福若熙在全新的環境中持續精進實力、穩健成長，在日職舞台上展現實力，朝更遠大的目標邁進。同時，我們也深感榮幸能與福岡軟銀鷹隊建立合作關係，期盼透過雙方更深入的交流，推動球團整體進化，為台灣棒球環境注入更多能量。」