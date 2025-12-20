宋晟睿出席喜閱節頒獎　勉小球芽先顧好課業「讀書跟打球一樣重要」

▲宋晟睿出席喜閱節頒獎。（圖／球芽基金會提供，下同）



記者胡冠辰／台北報導

球芽基金今（20日）特別邀請職棒明星宋晟睿以及體育主播楊正磊擔任頒獎嘉賓，共同參與由新竹縣政府教育局與文化局舉辦的「2025新竹縣喜閱節暨閱讀節嘉年華」活動，並於活動中頒發「球芽基金棒球獎學金」、「金豹特別獎」與「閱讀獎學金」，表揚來自新竹縣5所服務學校，共26位優秀小球芽。

活動中，宋晟睿分享自身成長歷程，勉勵小球員們：「小朋友要先把自己的學業課業顧好，棒球不是只有打球而已，讀書其實也很重要，像我自己在賽季中，每一場比賽都會練習寫筆記，把每一場比賽的心得都記錄下來，後面再去檢視自己的優缺點。」

宋晟睿也和小朋友分享要學會調適自己的心態，不論是在學習的過程中或是在球場上，儘管發生失誤或是在球場上被三振，都要學會向前看，因為那些失誤已經發生，要學會調適，並修正錯誤，才能更進步！

球芽基金長期深耕偏鄉基層棒球隊的閱讀與教育推廣，陪伴熱愛棒球的孩子在精進球技的同時，也能兼顧學業發展，球芽基金服務的新竹縣學校有中山國小、大同國小、上舘國小、關西國小及五峰國小等五所學校棒球隊，透過閱讀講座、職涯分享與閱讀推廣活動，並設置棒球獎學金與閱讀獎學金，成為孩子們追夢路上的穩定支持。

本次頒獎典禮亦具有另一項重要意義，去年率領中華隊奪下世界12強棒球錦標賽冠軍的曾豪駒總教練，主動與球芽基金聯繫，表達希望回饋新竹縣基層少棒的心意，因此，今日頒發的新竹縣球芽基金服務學校之所有獎學金，皆由曾豪駒教練全數贊助。

除頒獎活動外，宋晟睿也於現場與棒球隊小朋友及球迷進行交流座談，親切回應孩子們對棒球訓練與職涯發展的提問，並再次強調，無論未來是否站上職棒舞台，學習與閱讀都是人生不可或缺的重要基礎。

本次頒獎典禮共計26位優秀小球員，分別獲得球芽基金棒球獎學金、金豹特別獎與閱讀獎學金肯定。

除獎學金外，也感謝多家企業夥伴熱情響應球芽理念，包括Under Armour台灣總代理星裕國際股份有限公司、BnnBee 當支蜜、titan太肯專業運動襪、正光製藥有限公司、piinngo-piinngo法式手工料理果醬、TAIWOLF台灣狼、ORINGO 林果良品等，提供多元豐富的獎品，為孩子們留下難忘的成長回憶。

球芽基金亦感謝新竹縣政府教育局與新竹縣政府文化局，連續5年支持球芽閱讀推廣活動，讓閱讀與棒球在新竹縣持續扎根，陪伴更多偏鄉孩子在球場內外安心學習、勇敢追夢。