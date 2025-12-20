回到最初的起點！　史崔姆9年後回歸皇家形容「就像一部電影」

▲史崔姆（Matt Strahm）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

堪薩斯皇家20日完成一筆關鍵交易，從費城人換回左投史崔姆（Matt Strahm），並送出右投後援鮑蘭（Jonathan Bowlan），為球隊補上最迫切的左投高張力戰力。

日前皇家將左投澤帕（Angel Zerpa）交易至釀酒人、換回外野手柯林斯（Isaac Collins）與後援投手米爾斯（Nick Mears）後，已明確鎖定「高品質左投後援」作為下一步目標，而這項需求最終在史崔姆身上獲得解答。

34歲的史崔姆近年已成為聯盟中最穩定的左投佈局投手之一；過去3季效力費城人期間，他在188場出賽繳出2.71防禦率，並於2024年入選全明星賽，當季防禦率低至1.87；2025他再度穩定輸出，出賽66場（62.1局，追平生涯新高），防禦率2.74，也寫下生涯最佳的22次中繼成功。

自2022年起，在至少出賽200場的左投中，史崔姆以2.90防禦率高居全聯盟第3，長期表現已站穩頂尖左投後援行列。

史崔姆與皇家的淵源可追溯至2012年；當年他在MLB選秀第21輪被皇家選中，2016年完成大聯盟初登板，並在堪薩斯市投了兩個賽季後，被交易至教士隊。

近9年後重返起點，史崔姆形容這段旅程彷彿電影情節；「這一切對我來說就像一部電影，」史崔姆說，「這一切都是從堪薩斯市開始的，現在又完整繞了一圈，我和家人一直在聊，回顧我過去10年春訓大頭照的蒙太奇，從皇家到皇家，會是一個很棒的畫面。」

皇家總經理皮柯洛（J.J. Picollo）坦言，當交易可能性浮現時，球團上下都相當振奮；「當我們意識到這對球隊而言是個可能性時，大家都非常、非常興奮，」皮柯洛說，「我們非常了解Matt這個人、這名球員，以及他是什麼樣的競爭者，當你談到牛棚、談到高張力局面時，過去這幾年能比Matt做得更好的左投其實不多。」

皮柯洛也特別提到，看著史崔姆一路成長的情感連結；「能在他職業生涯早期成為其中一部分，並看到他一路成長、在全明星賽與季後賽中登板，這真的是一段很特別的生涯，這正是我們現在牛棚所需要的。」

皇家隊在冬季會議期間便與費城人保持密切聯繫，隨著澤帕離隊後，談判於上週末明顯加速，最終促成交易。