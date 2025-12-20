陪審團裁決前一刻和解　天使與已故名投史卡格斯家屬終結6年官司

▲Tyler Skaggs案。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使與已故投手史卡格斯（Tyler Skaggs）的家屬，於陪審團即將作出裁決前的最後一刻達成和解，為這起纏訟近多年的民事官司畫下句點；案件核心圍繞史卡格斯2019年死亡事件的責任歸屬，而陪審團在審議超過兩天後所提出的關鍵問題，顯示裁決結果極可能對家屬有利，成為促成和解的重要轉折。

本次和解的金額與具體條件並未公開；根據庭審資料，史卡格斯家屬原先向天使求償潛在職業生涯收入損失高達1億1800萬美元，另加懲罰性賠償。

史卡格斯家屬透過聲明表示：「史卡格斯家族已與天使棒球隊達成一項保密和解，為這段艱難的6年歷程畫下句點，讓我們的家人能夠專注於療傷復原；我們深深感謝本案陪審團成員，以及我們的法律團隊。他們的投入與專注給了我們信心，而如今，我們終於迎來終局，這場審判揭露了真相，我們希望美國職棒大聯盟現在能盡其所能，讓天使隊為此負起責任，雖然沒有任何事能讓泰勒回來，我們將持續紀念並尊榮他的記憶。」

官司背景：芬太尼藥丸奪命 前球隊員工入獄22年

史卡格斯2019年在德州客場期間猝逝，驗屍結果顯示其體內含有芬太尼；檢方指控，天使時任公關主管凱伊（Eric Kay）提供了摻有芬太尼的藥丸，直接導致史卡格斯死亡，凱已因相關聯邦罪名被判刑22年。

在本案審理過程中，陪審團被明確指示，若凱未提供該藥丸，史卡格斯當晚「不會死亡」；天使在聲明中則表示：「史卡格斯的死亡依然是一場悲劇，而本次審判也讓外界看見類鴉片類藥物使用的危險性，以及其可能造成的毀滅性影響。」

陪審團接近裁決 非懲罰性賠償已達7000萬美元區間

陪審團歷經31天審理，聽取44名證人的證詞與證言錄影，並審視312件證物，多名棒球薪資專家出庭作證，評估史卡格斯若未早逝，其職業生涯損失收入介於2100萬美元至近1億2500萬美元之間。

審判後，僅自稱為理查（Richard）的陪審團團長透露，在法官要求停止審議前，陪審團已非常接近裁決結果；「我們已經決定非懲罰性賠償金額大約在7000萬到9000萬美元之間，並且也接近形成一個初步的懲罰性賠償金額，大約是1,000萬美元，」他表示，若裁決正式宣判，律師仍須就懲罰性賠償進行進一步辯論。

根據ESPN報導，審判後訪問12名陪審員中的6人，所有受訪者皆認為史卡格斯、凱伊與天使三方均負有不同程度的責任，並指出若扣除史卡格斯自身的責任比例，實際賠償金額將會相應下修。

其中一名陪審員直言，天使隊傳播部門主管、同時也是凱伊上司的米德（Tim Mead）「讓天使隊惹上麻煩」，因為在史卡格斯去世前數月甚至數年間，凱行為反常卻未被向上呈報。

雙方攻防：制度失守 vs. 個人魯莽

原告律師哈丁（Rusty Hardin）對和解結果表示肯定，但強調問題根源在球隊管理失靈；「有相關規定存在，但天使隊忽視了它們，」哈丁說，「改變必須由像天使隊這樣的球隊來進行，因為正是他們讓這一切發生。」

原告律師達特科（Daniel Dutko）則在庭上指出，天使早已知曉凱伊的毒品問題，並引用美國緝毒局（DEA）在史卡格斯死後對凱的訪談紀錄；該紀錄顯示，凱伊曾在2017年告知其上司，他與史卡格斯正在使用毒品，達特科在結辯時質疑：「我們花了兩個月進行審判。在任何時候，天使隊有承擔過任何責任嗎？」

天使首席律師西奧多拉（Todd Theodora）則強調，凱伊的行為屬於個人行為，「本案毫無爭議的是，艾瑞克是單獨行動」，球隊並不知情其分發藥丸的行為；天使亦主張，凱伊提供藥物時並非在其職務範圍內，且球隊高層對其非法毒品活動毫不知情。

此外，天使也表示並不知道史卡格斯本身存在毒品成癮問題；西奧多拉指出，球隊是在「錯誤前提下」與史卡格斯簽約，因為他未揭露自己過去對止痛藥Percocet的成癮史，「甚至連他的妻子都不知道他曾有過這段成癮經歷」，天使隊最終將史卡格斯之死歸因於其「魯莽的個人決定」。

未宣判卻落幕 聯盟責任成後續焦點

由於和解成立，陪審團最終未能正式宣判，也未分配史卡格斯、凱伊與天使之間的責任比例；橘郡高等法院法官科洛佛（H. Shaina Colover）在庭上感謝陪審員的付出，並表示：「正因如此，本案才能在今天獲得解決。」

隨著民事訴訟告一段落，史卡格斯家屬也將矛頭指向大聯盟層級，期盼聯盟能對球隊內部管理與藥物問題承擔更高責任；本案不僅為天使隊歷史投下陰影，也再次凸顯職業運動體系中，對藥物濫用與內部監管的結構性風險。