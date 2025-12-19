葉君璋領銜！味全龍公布首波教練團名單　兩大超狂背景教練加盟

▲味全龍教練團宣布。（圖／味全龍提供，下同）

記者胡冠辰／新北報導

味全龍球團今（19）日宣布2026年球季第一階段教練團陣容。球隊於本季未能晉級季後賽，球團進行全面檢討，並著眼於中長期發展，延攬具備豐富國內外職棒經驗的教練人選，期望全面強化一、二軍戰力與農場養成體系，朝總冠軍目標邁進。

一軍方面，總教練葉君璋續任，期望持續帶領球隊穩定成長、重返榮耀。為提升球隊整體投打表現，球團延攬彼得森（Tyger Pederson）出任攻擊統籌教練，擔任總教練輔佐協助攻擊策略規劃與執行；納瓦洛（Jaime Navarro）擔任一軍投手教練，期盼藉由其豐富的國內外職棒經驗，強化比賽臨場投手調度，並為投手群及教練團注入嶄新觀念與訓練模式。

彼德森出身道奇體系，曾在2013年被道奇選中，並於2019年至2022年在紅雀隊小聯盟擔任打擊教練；2023年世界棒球經典賽則入列以色列教練團。

近年他於水手農場體系任助理打擊協調教練，專長於數據分析與運動科學；水手農場在他任職期間獲外界高度評價，更於2025年1月被美國媒體《The Athletic》評選為最佳農場之一。

彼得森的家族棒球背景深厚，弟弟彼德森（Joc Pederson）是大聯盟著名長程砲手，生涯累積218轟；父親彼德森（Stu Pederson）同樣曾效力道奇。

教練部分納瓦洛球員生涯1989年至2000年在MLB效力，先後效力密爾瓦基釀酒人、芝加哥小熊、芝加哥白襪和克利夫蘭印第安人。

教練生涯，納瓦羅生涯足跡遍及美國職棒小聯盟、墨西哥聯盟、義大利聯賽以及中華職棒；2008年出任中西部聯盟威斯康辛響尾蛇隊投手教練、隔年1月獲任命為高A沙漠小牛投手教練，同年球季結束後升至3A塔科馬雨人隊，持續在水手體系深耕投手養成。

2011年至2013年期間，納瓦洛進一步進入大聯盟層級，擔任西雅圖水手牛棚教練，累積難得的頂級球隊指導經驗；2015年球季結束水手進行教練團調整，他與另外9名教練一同被釋出。

離開美國職棒後，納瓦洛2016年至2019年轉往墨西哥聯盟執教，2020年他加入統一7-ELEVEn獅隊，於同年球季協助統一獅奪冠，執教經驗豐富。

原野手統籌教練丘昌榮轉任一軍首席教練，協助場上調度與團隊運作。 二軍方面，原守備統籌教練劉榮華接任二軍總教練，持續深化農場訓練與養成方向；原二軍總教練張家浩轉任外野守備教練。

此外，打擊教練克魯茲因個人生涯規劃選擇退休；首席教練高須洋介、首席教練林瑋恩、投手統籌教練羅曼、跑壘教練高孝儀，以及二軍打擊教練吳宗峻，皆於合約期滿後不再續約。

球團對上述教練長期以來為球隊的投入與貢獻，致上最誠摯的感謝，並祝福其未來發展一切順遂。 味全龍球團表示：「2026年球季教練團人選仍將持續評估與補強，待相關人事確定後，將再對外公告。期盼進一步完善教練團結構，為球隊注入更多能量，全面提升競爭力，朝年度總冠軍目標全力邁進。」