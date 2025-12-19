村上宗隆是日版舒瓦伯？美媒評估可能簽下「短期合約」

▲村上宗隆。（圖／中華職棒提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

透過入札制度尋求挑戰大聯盟的日本職棒養樂多強打村上宗隆，其談判進程再度出現新變數，隨著交涉期限逼近，美媒點出村上不排除以「短期合約」形式登上大聯盟舞台。

美國知名Podcast節目《Foul Territory》近日討論村上動向，《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）在節目中指出，儘管村上在守備穩定度與三振數偏高方面仍存疑慮，但其驚人的長打火力，正是多支球團急需的戰力來源。

羅森索直言，「他擁有難以置信的力量，這正是球隊渴望的火力，與他簽約，其實就是在賭他有可能成為下一個舒瓦伯（Kyle Schwarber）。」他也補充，村上未必執著於長期合約，球團端同樣可能傾向以短期配置來降低風險，雙方在合約年限上存在交集。

報導也以舒瓦伯為例進行對照，這名340轟的大聯盟強打，過去同樣因守備與三振問題備受質疑，甚至在2020年休賽季遭小熊釋出成為非保障自由球員。

不過，舒瓦伯於2021年效力國民與紅襪期間，在113場出賽中繳出打擊率0.266、32轟、71打點的成績，成功重塑市場評價。隨後，舒瓦伯於2022年與費城人簽下4年7900萬美元合約，連續2季敲出45支以上全壘打，上季更以56轟超越大谷翔平，奪下國聯全壘打王，並於今休賽季再與費城人完成5年1億5000萬美元的續約。

但羅森索進一步指出，若村上以短期合約登陸大聯盟，實務層面仍相當複雜，「這只是舉例，但如果是2年4000萬美元的合約，球團還必須支付養樂多高額的入札轉讓金，同時可能犧牲名單中的1至2個席位，整體成本並不單純。」

他也坦言，日本強打者能否順利適應大聯盟，一直是評估時的重要變數，「他是一名極具魅力的打者，曾在日本單季轟出56支全壘打，但來到大聯盟後能否適應，始終存在疑問，這是所有來自日本的打者都會面臨的質疑。」儘管如此，羅森索仍強調，「他擁有極其巨大的潛力。」