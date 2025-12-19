史庫柏、米勒加入WBC美國隊！兩屆賽揚強投＋167公里火球男到位

▲ 老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal，左）與教士火球終結者米勒（Mason Miller，右）確定加入2026年世界棒球經典賽美國隊，強化投手戰力。（圖／取自WBC官方）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟兩位最具宰制力的投手老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）與教士隊米勒（Mason Miller），確定將加入2026年世界棒球經典賽（WBC）美國隊。 史庫柏與米勒於周四正式對外宣布參賽消息，也讓美國隊陣容星度再度升級。

隨著兩人到位，美國隊先發輪值將坐擁兩位2025年賽揚獎得主史庫柏以及先前已表態參賽的海盜王牌史金恩斯（Paul Skenes）。史庫柏作為老虎隊王牌左投，已連續兩年奪下美聯賽揚獎；史金恩斯則在2025年首度榮膺國聯賽揚獎。

牛棚方面同樣豪華，由米勒坐鎮。這位教士隊終結者被外界認為是當今大聯盟最具壓制力的後援投手之一，讓美國隊投手戰力更加完整，目標直指重奪經典賽冠軍。

史庫柏2025年為底特律老虎繳出13勝6敗、防禦率2.21、241次三振的亮眼成績；2024年更以18勝4敗、防禦率2.39、228K稱霸美聯。

米勒則在2025年出賽60場皆為後援，投61又2/3局送出104次三振、防禦率2.63，平均速球球速高達101.2英里（約163公里），也是全大聯盟唯一投出超過104英里（167公里）球速的投手。

除了投手群，美國隊打線同樣星光熠熠，將由隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）領軍，搭配羅利（Cal Raleigh）、小惠特（Bobby Witt Jr.）等頂級球星。 美國隊曾於2017年奪下世界棒球經典賽冠軍，但在2023年決賽不敵日本，屈居亞軍。2026年賽事，美國隊誓言捲土重來。

2026年世界棒球經典賽，美國隊將於3月6日晚上8點（美東時間）在休士頓大金球場（Daikin Park）於B組首戰對決巴西隊。