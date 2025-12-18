運動雲

去年ALCS對洋基驚天轟成代表作　守護者DFA外野重砲諾埃爾

▲諾埃爾（Jhonkensy Noel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾埃爾（Jhonkensy Noel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

克里夫蘭守護者持續調整戰力布局，球團於18日宣布，以現金向多倫多藍鳥交易取得左投布魯爾（Justin Bruihl），同時為了騰出40人名單空間，將外野重砲諾埃爾（Jhonkensy Noel）指定為讓渡（DFA）。

今年28歲的布魯爾，日前才遭藍鳥指定讓渡，職業生涯曾效力於道奇、洛磯、海盜與藍鳥等隊，累積5個賽季的大聯盟經驗；他在94場出賽（含兩場先發）、89.2局投球中，繳出4.72防禦率與1.37WHIP的成績。

2025球季，布魯爾代表藍鳥出賽15場，投13.2局，防禦率5.27、WHIP1.90，送出18次三振7次保送；值得一提的是，他仍握有包含2026年在內的5個賽季球隊控制權，對守護者而言是一項具彈性與深度的長期資產。

在球路配置方面，布魯爾主要使用伸卡球、橫掃滑球與卡特球三種球路，其中伸卡球平均球速約90.2英里、使用率超過5成；儘管上季對手對其伸卡球的實際打擊率偏高，但進階數據顯示，該球路的預期打擊率與預期長打率明顯較低，暗示運氣因素可能影響結果。整體而言，他能有效壓制擊球品質，平均擊球初速僅87.2英里，強勁擊球率也控制在三成左右。

守護者在上週冬季會議期間已明確表態，將牛棚補強列為休季重點；布魯爾是球隊近兩個半星期內補進的第4名後援投手，此前球團已簽下布羅格登（Connor Brogdon）與霍德曼（Colin Holderman），並在規則五選秀中挑選帕雷特（Peyton Pallette），不過這3人皆為右投。

作為對應名單調整，守護者將諾埃爾指定為讓渡；諾埃爾曾在2024年美聯冠軍賽第3戰對陣紐約洋基時，敲出追平比分的兩分全壘打，成為球隊近年最具代表性的關鍵時刻之一。

然而，2025球季他表現起伏，整季出賽69場，打擊三圍僅.162/.183/.297，在153次打席中吞下52次三振，期間也兩度被下放至3A哥倫布。

儘管DFA並不代表諾埃爾與守護者的關係正式畫下句點，他仍有機會通過讓渡程序留在體系內，但現實層面上，球隊外野人手充足，也使他的出賽空間進一步被壓縮。

目前守護者外野競爭激烈，包括農場排名第2、全聯盟第58的新秀德勞特（Chase DeLauter），以及瓦萊拉（George Valera）、凱富斯（C.J. Kayfus），都具備守右外野能力，並將在春訓期間角逐開幕戰名單。

此外，瓊斯（Nolan Jones）、羅德里奎茲（Johnathan Rodríguez）同樣是可用人選，而在2024年11月動過TJ手術、上季僅能專職打擊的弗萊（David Fry），也預計於2026年重返守備行列，進一步加深外野競爭強度。

關鍵字： 克里夫蘭守護者MLB

5

