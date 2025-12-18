「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

▲廈門海豚網羅13名台將。（圖／廈門海豚官方）



記者胡冠辰／綜合報導

中國棒球城市聯賽（CPB）預計於明年元旦點燃戰火，廈門海豚隊近日正式對外公布開季26人名單，其中台灣球員占了半數，共有13人入列，成為名單中最受關注的焦點。

在這批台將之中，張喜凱格外引人矚目，他以少見的下勾投法聞名，2020年在中職迎來首個一軍賽季，隔年（2021）單季出賽16場寫下個人最高，繳出5勝6敗自責分率5.04的平庸成績；近兩年轉戰台鋼雄鷹後，張喜凱在一軍出賽機會有限，最終於今年遭到釋出，隨後確定赴中發展，加入廈門海豚，盼在新聯賽中尋求舞台。

除了張喜凱，廈門海豚陣中還集結多名曾有中職經歷的球員，包括前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔，以及前統一獅的李嘉祥、戴宏鈞，具備一定職業賽歷，預期將成為球隊戰力的重要支柱。

其餘入選名單中的台灣球員還包括胡家龍、陳昱安、李人豪、林柏億、潘家榮、鍾國華、邱胤禎與張家誠等人，顯示廈門海豚在建隊初期即大舉網羅台灣戰力，強化整體競爭力。

中國城市棒球聯賽原規劃5隊參賽，因長沙旺旺黑皮隊退出，最終由上海正大龍、廈門海豚、福州海俠及深圳藍襪4隊角逐，賽事將於明年1月1日開打，至2月1日結束；廈門海豚以「台灣幫」為核心的陣容配置，也讓新聯賽的戰力結構與發展方向，備受外界關注。