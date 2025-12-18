運動雲

>

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

▲廈門海豚網羅13名台將。（圖／廈門海豚官方）

▲廈門海豚網羅13名台將。（圖／廈門海豚官方）

記者胡冠辰／綜合報導

中國棒球城市聯賽（CPB）預計於明年元旦點燃戰火，廈門海豚隊近日正式對外公布開季26人名單，其中台灣球員占了半數，共有13人入列，成為名單中最受關注的焦點。

在這批台將之中，張喜凱格外引人矚目，他以少見的下勾投法聞名，2020年在中職迎來首個一軍賽季，隔年（2021）單季出賽16場寫下個人最高，繳出5勝6敗自責分率5.04的平庸成績；近兩年轉戰台鋼雄鷹後，張喜凱在一軍出賽機會有限，最終於今年遭到釋出，隨後確定赴中發展，加入廈門海豚，盼在新聯賽中尋求舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了張喜凱，廈門海豚陣中還集結多名曾有中職經歷的球員，包括前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔，以及前統一獅的李嘉祥、戴宏鈞，具備一定職業賽歷，預期將成為球隊戰力的重要支柱。

其餘入選名單中的台灣球員還包括胡家龍、陳昱安、李人豪、林柏億、潘家榮、鍾國華、邱胤禎與張家誠等人，顯示廈門海豚在建隊初期即大舉網羅台灣戰力，強化整體競爭力。

中國城市棒球聯賽原規劃5隊參賽，因長沙旺旺黑皮隊退出，最終由上海正大龍、廈門海豚、福州海俠及深圳藍襪4隊角逐，賽事將於明年1月1日開打，至2月1日結束；廈門海豚以「台灣幫」為核心的陣容配置，也讓新聯賽的戰力結構與發展方向，備受外界關注。

關鍵字： 廈門海豚CPB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

獅隊有望本周確定補償人選　江少慶仍是優先評估對象

獅隊有望本周確定補償人選　江少慶仍是優先評估對象

湖人安排柯奈特下放G聯盟　瑞迪克親揭培養規劃與用意

湖人安排柯奈特下放G聯盟　瑞迪克親揭培養規劃與用意

太誇張！WBC日本主場門票搶翻　開賣30分鐘仍有47萬人排隊

太誇張！WBC日本主場門票搶翻　開賣30分鐘仍有47萬人排隊

今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

WBC美國隊輪值再升級！雙城王牌、大都會雙投入列

WBC美國隊輪值再升級！雙城王牌、大都會雙投入列

【毒駕害人】新北男無剎車撞飛2行人！1人斷腿送醫

熱門新聞

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

獅隊有望本周確定補償人選　江少慶仍是優先評估對象

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍官宣！與曾仁和等4人達成共識

2徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

3廈門海豚網羅13名台將

4台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

5唐西奇買103台電動自行車送全隊！

最新新聞

1王翾祈「不要太累」照樣封鎖神奈川

2吉迪本季6度大三元　公牛賞騎士2連敗

3王翾祈11K完投7局率新竹市闖8強

4殘酷！壓倒性輾壓日本小花　安洗瑩輕鬆闖4強

5貝茲「家庭因素」確定缺席WBC美國隊

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【台灣啦啦隊之光】大四女孩TinTin勇闖韓國！同台大咖前輩

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【全車同步挖靠】剛喊可怕！秒見「共享汽車」衝撞肇逃

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻

李多慧堅定告白留在這裡　台灣是我的故鄉

【回應賴卓成語】蔣萬安：對民進黨才忍無可忍、在野獨裁從沒聽過
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366