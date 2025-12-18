今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

▲今井達也 。（圖／西武官方X）

記者王真魚／綜合報導

來自日本職棒西武獅、即將挑戰大聯盟的27歲右投今井達也，其旅美動向似乎逐漸明朗。據美國媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）報導，今井的潛在去向已縮小至兩支球隊，其中又以紐約洋基被視為最有力競爭者。

由於今井的入札期限至明年1月2日（台灣時間3日）截止，目前仍有時間進行談判。不過，美國《華爾街日報》記者戴亞蒙德（Jared Diamond）在12月16日的報導中指出，今井的主要競逐球隊為費城費城人、紐約洋基與芝加哥小熊3隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，隸屬於全美棒球記者協會（BBWAA）的記者羅梅洛（Francys Romero）於17日透露，「根據業界人士消息，目前至少有5支大聯盟球隊對今井展現高度興趣，其中又以洋基與小熊被視為最後的主要候選。」

綜合多方消息，今井的去向實際上已幾乎縮小至洋基與小熊兩隊。不過，《運動畫刊》也分析，從財力條件來看，小熊恐怕難以與洋基抗衡。 該報指出，「如果小熊真的想要簽下今井，就必須提出與洋基相當的報價；但從過往案例來看，那很可能是小熊並不願意輕易承擔的金額。」因此，外界普遍預期今井將獲得一紙大型合約。

報導也提到，洋基過去曾錯失簽下山本由伸（現效力洛杉磯道奇）的機會，此次為避免重蹈覆轍，洋基極可能展現強烈決心，開出具競爭力的高額條件，全力爭取今井加盟。