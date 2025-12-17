牛棚戰力拉警報！　美媒建議洋基追逐道奇自由球員柯佩奇

▲Michael Kopech。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在本季休賽期間，持續面臨牛棚戰力不足的課題；儘管球團尚未大動作出手，但隨著部分後援投手可能離隊，洋基補強牛棚的需求已逐漸浮上檯面，其中洛杉磯道奇自由球員後援投手柯佩奇（Michael Kopech），成為外界關注的潛在人選之一。

洋基在2025投手布局中，已確定失去威廉斯（Devin Williams），而韋弗（Luke Weaver）也被普遍認為續留機會不高，牛棚深度因此出現缺口；根據《Fox Sports》近期公布的「洋基應追逐自由球員名單」，道奇右投柯佩奇名列首位，被點名為適合補強洋基後段局數的戰力。

今年29歲的柯佩奇，近年受到傷勢影響出賽數有限；他在2025年效力世界大賽冠軍道奇期間，因肩膀與膝蓋傷勢僅有零星登板，但仍繳出2.45的防禦率。回顧2024年賽季，柯佩奇在從芝加哥白襪被交易至道奇後，於24場後援登板中投出1.13的優異防禦率，展現十足壓制力。

值得一提的是，柯佩奇曾於2024年7月10日效力白襪時投出罕見的「完美一局」，成為白襪隊史第二位完成此壯舉的投手，也是自1923年以來的首人，顯示其巔峰狀態下具備頂尖後援實力。

柯佩奇2018年在白襪完成大聯盟初登板，原本被視為先發潛力股，卻在隔年接受TJ手術，缺席2019年賽季，並在2020年因COVID-19疫情選擇不出賽；2021年復出後，白襪為控制其負荷將他轉任後援投手，但期間仍多次進出傷兵名單，近年健康狀況始終是最大隱憂。

反觀洋基牛棚，本季整體表現不盡理想，全季合計防禦率4.37，在大聯盟排名第23名；目前球隊預計由貝德納（David Bednar）擔任終結者，若成功簽下柯佩奇，將有助於強化比賽後段的投手調度彈性。