拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平在聯盟冠軍系列賽對戰釀酒人第4戰中，擊出的單場第3支全壘打球，確定將被送上拍賣會。美國媒體《紐約郵報》報導，該顆全壘打球的持有者，甚至曾拒絕高達200萬美元（約新台幣6296萬美元）的收購報價，引發熱議。

大谷翔平於10月17日（台灣時間18日）該場比賽中，以「第一棒、投手」身分先發登板，主投6局無失分、送出10次三振，打擊端更上演單場3轟的歷史級演出，寫下大聯盟季後賽經典一役。此次即將拍賣的，是他該戰擊出的第3支全壘打紀念球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《紐約郵報》報導，撿到這顆全壘打球的佛羅雷斯（David Flores），事後收到多筆「瘋狂」的收購提案，其中最高金額達200萬美元。不過，佛羅雷斯最終選擇全數婉拒。他透露，自己原本也期待能收到來自大谷母國日本的聯繫，「我一直覺得那顆球是屬於日本的，是屬於翔平的，也是屬於日本球迷的，所以我一直在等來自日本的報價。」只是結果並未如願。

談到決定將球送拍，佛羅雷斯坦言，「不管最後成交金額是多少，我的人生狀況都會比現在更好。」對於這顆極具歷史意義的紀念球，他選擇交由市場決定最終價值。