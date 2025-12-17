曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

▲中職曾仁和。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

前樂天桃猿投手曾仁和找到新東家。據了解，他已與味全龍達成共識，月薪超過40萬元，盼能披上另一套紅色戰袍，尋求職業生涯的新舞台。

曾仁和去年5月24日因右手不適下放二軍，當時投手教練許銘傑曾透露，MRI檢查顯示其右手肘韌帶有輕微撕裂，並接受PRP治療。不過，之後反覆出現的手麻與神經症狀，才是真正影響他投球狀況的主因。球季後段，曾仁和轉往長庚醫院尋求名醫周文毅診斷，最終確認僅為手肘骨刺問題，無須動刀，改以震波治療後，狀況明顯改善。

然而進入本季備戰官辦熱身賽前，曾仁和又遭遇背部不適影響調整，6月短暫重返一軍，但整體狀態仍未回到理想水準，最終留下9場出賽（其中3場先發）、防禦率10.00的成績。球季結束後，他遭球團列為戰力外，未獲續約。曾仁和擁有豐富的旅美經驗，戰力外後獲得複數球隊探詢。

隨後入伍服役的曾仁和，11月底退伍，接下來將全力投入自主訓練，備戰新球季。據了解，味全龍近期與他達成共識，將簽下月薪40萬元以上、另附激勵獎金的合約，目前僅剩部分細節待確認。若順利完成簽約，味全龍將繼賴知頎之後，接連網羅兩名遭樂天桃猿列入60人名單之外的投手。