柳町達盛讚古林曲球、孫易磊變速球　笑談台灣美食想吃一輪

▲福岡軟銀鷹柳町達（右二）。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

福岡軟銀鷹外野手柳町達16日出席台日交流賽記者會，談到過去與台灣投手古林睿煬、孫易磊的交手經驗，直言兩人都是「讓人印象深刻的投手」。他也期待明年再次來台交流，不僅想在球場上檢視自身狀態，私下更笑說希望能「好好吃一輪」，點名珍珠奶茶、小籠包，還想挑戰尚未嘗試過的滷肉飯。

柳町達回憶與古林睿煬的對戰時表示，古林球速快，還擁有具威力的縱向曲球，「在球季中對戰時，其實蠻辛苦的。」根據數據，柳町達對戰古林累計7個打席、5打數敲出1支二壘安打，吞下2次三振，也選到2次保送。

至於孫易磊，柳町達指出，自己在球季中曾與他交手，對其直球品質與變速球印象深刻，「他的變速球和直球之間的速差很大，是非常好的武器。」柳町達對孫易磊2打席、1打數未敲安，選到1次保送。

談到台灣的回憶，柳町達透露，學生時期曾因比賽來過台灣，高中或國中時就曾在台出賽，大學時期也有與台灣球隊交手，其實柳町達在2018年第六屆世界大學棒球錦標賽曾來台，但細節已經有些模糊。

柳町達也提到，若能在世界棒球經典賽（WBC）前與台灣隊進行交流，將是檢視自身實力的好機會，「在這樣高強度的對戰中，我想確認現在的自己，能發揮到什麼程度。」

至於場外行程，柳町達笑說，來台灣除了比賽，當然也想好好品嚐美食，「珍珠奶茶跟小籠包真的怎麼吃都好吃，我還沒吃過滷肉飯，也很想挑戰看看。」他也坦言，這趟行程希望能「吃很多」，留下更多台灣回憶。