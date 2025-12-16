林凱威12強冠軍再備戰WBC　期待對決大谷翔平：很幸福的事

▲ 2026台日棒球國際交流賽 賽事記者會，林凱威（右一）。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

12強冠軍投手林凱威收到經典賽中華隊徵詢，他將加入明年1月集訓，在此之前還先赴日進修，盼能以最佳狀態投入國家隊。若能入選正式名單，最想對決大谷翔平，「能對決他是很幸褔的事。」

林凱威受訪時坦言，自己對於參加世界棒球經典賽抱持相當強烈的意願，「對，我會去參加。」他表示，去年能夠入選12強名單，關鍵在於球季尾聲狀況維持得不錯，也獲得中華隊總教練曾豪駒的肯定，最終才能把握機會站上國際舞台，並與隊友一起為台灣拿下冠軍，「真的非常榮幸，也把自己調整到非常好的狀態。」

展望經典賽，林凱威認為一切將重新開始，他會想辦法再次把狀況拉到最好，希望能獲得教練團認可，爭取進入最終名單。他也直言「之前2023年沒有機會參加，這次很想挑戰看看不一樣的舞台。」

談到備戰方式，林凱威認為經典賽與12強在準備上不會有太大不同，「就是照著自己的步調走，該做什麼就做什麼。」不過他也坦言，經典賽層級勢必更高，「很多大聯盟選手都會參賽，強度一定比12強高，但我相信我們台灣的選手不會輸給他們，我也會盡全力把每一場比賽打好。」

若真能站上經典賽舞台，林凱威最期待的對決對象正是大谷翔平，「他現在就是最強的選手，能夠對決他是一件很幸福的事情。」至於要如何「解決」大谷，他笑說並沒有預設劇本，「應該還是要看當下的狀況。」

為了備戰國家隊，林凱威休賽季也不敢鬆懈，持續按表操課進行自主訓練。他透露，預計1月9日將短暫前往日本訓練，進行為期5天的進修行程，隨後再回台銜接中華隊集訓。此行重點除了檢視身體狀況是否比以往更好，也希望在投球技術層面有所提升，「想看看有沒有比去年那段時間更進步。」

回顧過去一年，林凱威也提到，因為12強賽事讓球季延後結束，身體多少承受較大負擔，「比別人晚關機，開季又要正常進行，身體可能還沒完全負荷好，才會有一些狀況。」不過他強調，後來仍順利回到場上，也讓他更加重視休賽季的調整，「我有自己的訓練課表，也會跟球隊體能教練討論，休賽季的訓練真的非常重要。」