承接18號！前田健太有諮詢田中將大　加盟樂天已做好最後一站準備

▲前田健太加盟東北樂天金鷲。（圖／截自東北樂天金鷲IG）
▲前田健太加盟東北樂天金鷲。（圖／截自東北樂天金鷲IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

曾旅美效力洛杉磯道奇等多支大聯盟球隊的日本右投前田健太，16日出席加盟記者會，正式披上東北樂天金鷲戰袍，他在會中語氣堅定地表態，自己已做好在樂天結束職業生涯、以此作為「最後一站」的準備，並強調這項選擇絕非一時衝動。

前田直言，「我已經做好在東北樂天金鷲退休的準備，我選擇這支球隊並不是一時衝動，我認為這將會是我職業生涯最後一支球隊，正因如此，我非常想為這支球隊效力，所以才做出這個決定。」

值得關注的是，前田同時宣布將穿上象徵性的18號球衣，該背號過去與同世代強投田中將大高度連結，前田透露，背號問題是他確定加盟後最困擾的一件事，甚至與球團花了不少時間反覆討論。

他坦言，外界對「金鷲18號＝田中將大」的既定印象非常強烈，自己也一度懷疑是否應該承接，但最終仍決定背負這個號碼出發。

前田說明，18號對他而言有特殊意義，「這是我從小就很熟悉的號碼，也是我在日本與美國一直穿著的背號，對我來說，這是一個有著非常深厚感情的號碼。」

他也補充，田中將大是他長年尊敬、一路追逐其背影的存在，因此能在同一支球隊穿上18號，對他而言是光榮也難能可貴；即便理解部分球迷可能一時難以接受，他仍希望用自己在場上投入、為勝利全力戰鬥的姿態，逐步贏得認同。

前田也證實已主動聯絡田中將大，他透露自己決定穿18號後有致電，並直接詢問「我穿這個背號可以嗎？」田中則回以「當然可以」的支持態度，讓他放下心中大石。

談到對樂天的觀察，前田表示球隊近年雖連續以第4名作收，但陣中既有老將也有優秀年輕球員，整體仍是一支「可能性很高、能夠拚冠」的隊伍，自己能成為其中一員感到非常開心。

至於日美通算200勝目標，他認為距離仍遠、並非明年就能達成的數字，但仍會一步一步累積；在這個年紀要設定明確數字並不容易，不過200勝仍能成為他持續前進的動力。

在最想對戰的洋聯打者話題上，前田點名日本火腿的清宮幸太郎，並追溯到對方小學時期2人在電視節目曾交手，當年還曾約定「若你成為職棒選手，將來再對戰」，如今有機會在一軍舞台實現，讓他感到格外欣喜。

此外，他也提到歐力士的中川圭太是PL學園後輩，如今同校出身的後輩在職棒幾乎只剩他一人，因此也特別想在場上交手。

對球迷喊話時，前田強調自己想做的很單純，要投出能帶領球隊贏球的內容，他表示，每次站上投手丘都希望把比賽導向勝利，也希望能成為那種「讓球迷覺得前田健太先發的比賽一定要進場」的投手。

至於新球季目標，他更直球表態，「目標是日本一，只有這個。」他認為球隊不該只把眼光放在打進季後賽，而是要以奪冠、甚至登上日本第一為目標。

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

