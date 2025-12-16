運動雲

羅登親曝復健近況　洋基輪值迎來正面訊號

▲羅丹（Carlos Rodón）。（圖／路透）

▲羅丹。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約洋基投手羅丹（Carlos Rodón）復健進度傳來正面消息，球團近日確認他已在接受手肘手術後重新開始投球，順利達成復健初期的重要里程碑。

羅丹於今年10月接受手肘手術，目前已正式展開傳接球訓練，洋基球團指出，他的復健進度仍完全符合原先醫療時程，並未出現延誤狀況。

《YES Network》日前在社群平台X分享羅丹受訪畫面，他表示，「我們現在已經進入投球的第2週，內容相當簡單，主要就是試著慢慢回到投球狀態。」

他接著說，「目前的投球距離大約是60到75英尺，每次投30球，今天是第2週的第1天，接下來就是持續在這個基礎上慢慢增加。」

目前羅丹的投球安排屬於高度控管階段，主要目的在於保護手肘長期健康，透過限制投球距離與次數，復健重心放在維持乾淨的出手動作與穩定機制，而非過早提升強度或負荷，避免對恢復中的手臂造成額外壓力。

值得一提的是，羅丹今年進入投球階段的時間點，較去年休賽季還要提前，這也讓洋基在逐步接近春訓之際，擁有更大的操作彈性，球團可在不急於求成的情況下，循序漸進地拉高他的投球量，為後續更高強度訓練預留空間。

整體復健策略仍以「耐心」為核心，羅丹的健康狀況，將是影響洋基先發輪值布局的關鍵因素之一，而目前未出現任何復健受挫的情形，也讓球團得以持續依照既定計畫，密切觀察每個階段手臂的回饋狀況。

綜合來看，這項投手復健更新帶來實質性安心感，33歲的羅丹恢復進度目前穩定，未來有望在球隊評估投手深度、備戰新賽季的過程中，重新成為輪值中的重要戰力。

關鍵字： MLB紐約洋基羅丹

