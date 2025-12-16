吳念庭獲經典賽徵詢百分百意願出戰！期待對決大谷翔平

▲ 吳念庭談經典賽徵詢：百分百意願披國家隊戰袍，盼再踏東京巨蛋 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中華隊備戰明年世界棒球經典賽（WBC），前旅日好手、現效力台鋼雄鷹的吳念庭今證實已接獲徵詢通知，並明確表態有「百分之百意願」代表國家出賽。他強調，經典賽是世界最高強度的賽事，只要身體狀況允許，就會盡全力替國家打球，這對他而言是「最大的榮耀」。

談到接獲徵詢時的心情，吳念庭坦言並沒有多加考慮，「沒有想過就直接答應了。」他直言，經典賽屬於最高層級的國際舞台，能在還能打的時候披上國家隊戰袍，是身為球員最珍貴的時刻。

為了備戰可能到來的國際賽挑戰，吳念庭目前也持續調整身體狀況與訓練內容，「現在就是一直在調整，做練習，讓自己準備好。」他表示，若有機會入選，將在集訓期間全力爭取表現，希望能留在最終名單中。

本屆經典賽預賽將移師日本東京舉行，對過往長期在日本打拚的吳念庭而言，別具意義，「23年是在台灣，這次是直接去東京打預賽，算是回到熟悉的地方。」他也坦言相當期待，「希望自己能再度踏上東京巨蛋的舞台。」

談及預賽可能遭遇的日本、澳洲、韓國、捷克等強敵，吳念庭認為，短期賽事變數極大，「大家其實都在伯仲之間，每個人都有機會當英雄。」他指出，從年初資格賽就能看出各隊實力接近，經典賽預賽層級勢必更高，關鍵在於集訓磨合與臨場狀況的調整。

至於最期待的對決對象，吳念庭笑說原本希望能與大谷翔平正面交鋒，「可惜大谷沒有要丟，除非破例。」儘管可能無緣對決投手大谷，他直言對方即便只專注打擊，對球隊的影響力依舊相當巨大，「還是很期待看到他在場上的表現。」