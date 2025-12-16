運動雲

>

曾率遊騎兵封王、美聯冠軍賽MVP　賈西亞千萬美元轉戰費城人

▲賈西亞（Adolis Garcia）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈西亞（Adolis Garcia）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

費城費城人隊持續補強外野戰力，根據美媒消息指出，球團已與32歲外野手賈西亞（Adolis García）達成共識，雙方正敲定一紙1年1000萬美元（約3.1億台幣）的合約，預計由他接掌右外野，補上球隊近期最迫切的戰力缺口。

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，賈西亞在去年11月底遭德州遊騎兵隊未提出續約後成為自由球員，費城人迅速出手網羅這名曾在季後賽大放異彩的強打外野手。賈西亞預計將取代右外野位置，也為冬天一直被放上交易檯面的卡斯特拉諾斯（Nick Castellanos）離隊鋪路，後者下季年薪高達2000萬美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈西亞曾是遊騎兵2023年世界大賽奪冠的重要功臣，該年季後賽OPS高達1.108，並獲選美聯冠軍戰MVP。不過近兩季表現下滑，2025年例行賽繳出打擊三圍.227/.271/.394的成績，敲出19轟、75分打點，但選球能力仍是隱憂，單季吞下135次三振、僅28次保送。

儘管狀況起伏，賈西亞過去5季累積141支全壘打，仍是大聯盟長程火力具代表性的外野手之一，且曾在2023年拿下金手套獎。費城人連續兩年以中低成本簽下角落外野手，盼能再次「低風險、高回報」為打線注入火力。

關鍵字： 標籤:賈西亞費城人外野手簽約大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「第二個大谷翔平不再出現？」日職名將點出關鍵原因：全面DH

「第二個大谷翔平不再出現？」日職名將點出關鍵原因：全面DH

美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告出爐

美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告出爐

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

新北U18／韓國打者跟不上節奏　彰化縣側投潘唯峰5局無安打9K

新北U18／韓國打者跟不上節奏　彰化縣側投潘唯峰5局無安打9K

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

隊史最大約要來了？樂天桃猿拚月薪百萬長約提前綁定林立

隊史最大約要來了？樂天桃猿拚月薪百萬長約提前綁定林立

罕見！詹皇情緒失控大暴走　飆致勝罰球率湖人攻破太陽

罕見！詹皇情緒失控大暴走　飆致勝罰球率湖人攻破太陽

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

陪伴球隊從二軍起步！台鋼雄鷹年末異動　感謝王梓安、福永春吾貢獻

陪伴球隊從二軍起步！台鋼雄鷹年末異動　感謝王梓安、福永春吾貢獻

【毒駕飛車奪命】基隆婦外出買菜遭撞亡！老翁焦急協尋接噩耗崩潰

熱門新聞

「第二個大谷翔平不再出現？」日職名將點出關鍵原因：全面DH

美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告出爐

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

新北U18／韓國打者跟不上節奏　彰化縣側投潘唯峰5局無安打9K

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職名將：第二個大谷翔平不再出現

2美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！

3小葛雷諾參戰WBC　多明尼加曝光

4快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！

5新北U18／韓國打者跟不上節奏　側投潘唯峰5局無安打9K

最新新聞

1獨／林立8年約留樂天！總值衝史上第2

2台鋼確定不續約　吉田一將轉戰社會人

3峮峮重返台籃　特攻宣告主題周將應援

4猛將重返台籃　夢想家宣告布依德回鍋

5驚悚重摔！　約維奇爆扣不成緊急退場

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

【最溫柔的守護】新竹警察默默護送孩子過馬路　暖到網友眼眶濕濕的QQ

John Cena結束選手生涯！　23年WWE摔角傳奇正式退役

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366