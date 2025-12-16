曾率遊騎兵封王、美聯冠軍賽MVP　賈西亞千萬美元轉戰費城人

▲賈西亞（Adolis Garcia）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

費城費城人隊持續補強外野戰力，根據美媒消息指出，球團已與32歲外野手賈西亞（Adolis García）達成共識，雙方正敲定一紙1年1000萬美元（約3.1億台幣）的合約，預計由他接掌右外野，補上球隊近期最迫切的戰力缺口。

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，賈西亞在去年11月底遭德州遊騎兵隊未提出續約後成為自由球員，費城人迅速出手網羅這名曾在季後賽大放異彩的強打外野手。賈西亞預計將取代右外野位置，也為冬天一直被放上交易檯面的卡斯特拉諾斯（Nick Castellanos）離隊鋪路，後者下季年薪高達2000萬美元。

賈西亞曾是遊騎兵2023年世界大賽奪冠的重要功臣，該年季後賽OPS高達1.108，並獲選美聯冠軍戰MVP。不過近兩季表現下滑，2025年例行賽繳出打擊三圍.227/.271/.394的成績，敲出19轟、75分打點，但選球能力仍是隱憂，單季吞下135次三振、僅28次保送。

儘管狀況起伏，賈西亞過去5季累積141支全壘打，仍是大聯盟長程火力具代表性的外野手之一，且曾在2023年拿下金手套獎。費城人連續兩年以中低成本簽下角落外野手，盼能再次「低風險、高回報」為打線注入火力。