新北U18／神奈川逆轉嘉義縣　教練團笑收三太子「帶著繼續贏」

▲神奈川、賴冠瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲神奈川獲得三太子娃娃。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽15日在新莊球場進行第二天賽事，神奈川與嘉義縣交手，神奈川在5局下攻下3分逆轉戰局，最終以5比2獲勝。賽後嘉義縣贈送當地特色的三太子娃娃，讓神奈川教練團直呼：「那可以繼續贏下去了！」

神奈川前3局受到嘉義縣先發投手賴冠瑋的壓制，直到4局下才靠著柳川龍登、村澤俊希、葛西達也連續安打追回1分。5局下賴冠瑋遇到控球亂流，加上守備出現2次失誤，神奈川僅靠村澤俊希敲出1支安打，單局攻下3分逆轉超前。6局下高安凰真再以高飛犧牲打追加1分，最終就以3分差獲勝。

神奈川總教練副島孔太表示，對方先發投手表現不錯，也提醒球員即使打得不理想，也要盡量跟上速球。副島孔太是中信兄弟總教練平野惠一的高中學長，兩人至今仍保持聯絡。

神奈川代表隊「GXA Sky Hawks」主要由高中新生、轉學生，以及曾從高中棒球隊退隊、或有休學經歷的球員組成，白天磨練棒球技術，接著透過函授型課程完成高中學業。副島孔太表示，他總是告訴選手，只要做好該做的事，棒球自然會越打越好，在過程中也能學到對人生有幫助的事，希望大家懷著感恩的心持續學習。他除了指導該校，也經營從小六到成人的棒球教室，希望讓更多熱愛棒球的人接受專業指導。

去年拿下一勝後，今年神奈川設定目標要闖進決賽，副島孔太說：「去年只差1分就能進復賽，今年一定要想辦法突破。」賽後嘉義縣總教練黃俊欽致贈代表嘉義縣特色的三太子娃娃，神奈川教練團笑說，帶著娃娃可以繼續贏下去了。

