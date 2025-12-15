道奇評估交易史庫柏爾傳聞延燒　葛拉斯諾親曝「不在交易名單」

運動雲

▲▼道奇葛拉斯諾。（圖／路透）

▲道奇葛拉斯諾。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在完成世界大賽二連霸後，正以建立王朝為目標，積極布局2026年賽季；球團管理層持續在自由市場與交易市場上展現侵略性，力圖打造一支具備完成三連霸實力的豪華陣容。

道奇日前以3年6900萬美元合約簽下終結者狄亞茲（Edwin Diaz），成功補強被外界視為球隊唯一短板的牛棚戰力；不過，隨後市場再度傳出震撼消息，道奇被點名有意評估交易老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）。

史庫柏爾被普遍認為是當今大聯盟最具統治力的投手，目前效力於底特律老虎；ESPN記者岡薩雷斯（Alden Gonzalez） 指出，道奇在相關討論中，並不排斥將右投先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）納入交易籌碼。

不過，這項傳聞很快遭到當事人親自否認；葛拉斯諾於近日受訪時透露，道奇高層已明確向他表態，自己並不在交易名單之中。

根據ESPN記者Dani Wexelman的說法，葛拉斯諾在《MLB Network Radio》節目《Sunday Sliders》中親口證實相關內容；「道奇隊棒球營運總裁弗萊德曼（Andrew Friedman）已向他表示，他不會被交易，」Wexelman於X（前 Twitter）上轉述。

從球隊立場來看，這樣的決定並不令人意外；現年32歲的葛拉斯諾自兩個休賽季前加盟道奇後，始終是輪值核心之一；他在2024年首度入選明星賽，並在季後賽前扛起王牌角色，雖然因傷錯過季後賽，但道奇仍最終奪冠。

2025年情況則完全相反，葛拉斯諾因傷缺席大半個例行賽，但於10月順利回歸，並在季後賽中同時以先發與後援身分貢獻戰力。

他在6場季後賽登板中，繳出防禦率1.69、25次三振、1次救援成功的宰制級表現；整體來看，葛拉斯諾代表道奇出賽的40場例行賽先發中，累積投球224.1局，防禦率3.37，送出274次三振，早已確立自己是聯盟最具破壞力的投手之一。

若道奇仍持續評估交易史庫柏爾，如今看來，勢必得採取不涉及葛拉斯諾的替代方案。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

