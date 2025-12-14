中信特攻洋將馬可差點雙20　率隊逆轉國王收3連勝

運動雲

▲▼中信特攻馬可。（圖／TPBL提供）

▲中信特攻馬可。（圖／TPBL提供）

文／中央社

共用主場的TPBL新北中信特攻今天在新莊體育館迎戰新北國王，特攻靠著洋將馬可攻下34分、17籃板，順利在下半場逆轉，最終以114比111獲勝，拿下近期3連勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）特攻和新北國王，都是以新莊體育館做為主場，不過今天「作客」的國王首節僅以28比29落後1分。 第2節，國王靠著洋將杰倫（Jalen Harris）單節8投7中，包括3記三分球，豪取17分帶領下，半場結束，反以67比51超前取得大幅領先。

主場作戰的特攻，易籃後吹起反攻號角，在握有禁區優勢下，不斷在籃下得手，靠著2大洋將馬可（Marko Todorovic）、飛克（Viktor Gaddefors）單節各攻下12、10分帶動下，前3節結束，特攻將差距縮小到7分差。

▲▼中信特攻馬可。（圖／TPBL提供）

▲中信特攻喜迎3連勝。（圖／TPBL提供）

雙方決戰第4節，國王靠著林彥廷的上籃，在終場前2分25秒取得108比104領先，但接下來，特攻回敬一波10比0攻勢，包括馬可、謝亞軒各1記三分球，幫助特攻在終場前22秒逆轉超前取得6分領先，直接奠定勝基。

馬可賽後接受轉播單位訪問時提到，這是一場很驚人、很刺激的逆轉秀，尤其一度落後到16分，下半場每個隊友都做得很棒，加上球迷的歡呼聲，「讓我們更有力量」。

全場攻下13分、7助攻的後衛魏嘉豪指出，中場休息的時候，大家都做了一些調整，下半場就是利用球隊最擅長的防守轉換快攻，才能將分數慢慢追回來。

他笑說，第3節後段，其實快要抽筋，但聽到球迷的加油聲，就很想要繼續留在場上拚戰。

另一場主場作戰的高雄全家海神，因發生18次失誤，加上團隊命中率僅36%，遠不如對手的47%，終場以73比99輸給福爾摩沙夢想家。 早早將分數拉開的夢想家，登錄的12人都有上場，僅周柏臣沒能拿下分數，全隊以中鋒高柏鍇（Brandon Gilbeck）的20分最高。

